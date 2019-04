Az ellenzéken belül sem értenek egyet a brexit elhalasztásával kapcsolatban

Az SaS párt üdvözli az európai vezetők döntését, mellyel a brexit határidejét október 31-re tolták ki. Ezt Martin Klus parlamenti képviselő jelentette ki csütörtökön.

„Üdvözöljük a döntést, mellyel részben teljesítették Theresa May kérését, és október 31-ig kitolták a brexit határidejét, biztosítva a korábbi távozás lehetőségét is” – mondta Klus, aki szerint nem biztos, hogy ez lesz az utolsó halasztás. Hozzátette:

Szlovákiának jó hír minden nap, amelyet Nagy-Britannia még az Európai Unió tagjaként tölt.

„Minden nap, melyet Nagy-Britannia még az EU-ban tölt, lehetővé teszi az állampolgárainknak, hogy korlátozás nélkül élhessenek az EU nyújtotta szabadságokkal, a tagállamok számára pedig nagyobb teret biztosít, hogy felkészülhessenek Nagy-Britannia távozására” – tette hozzá Natália Blahová, az SaS frakcióvezetője. Megemlítette a polgárok szociális biztonságát is, melyet a kemény brexit szerinte veszélybe sodorna.

Klus szerint ugyanakkor a brexittel kapcsolatban több kérdés is nyitva maradt. Ezeket szerda reggel akarja feltenni, az európai ügyekért felelős bizottság rendkívüli ülésén. Ilyen nyitott kérdés például, hogy Nagy-Britannia végül tényleg távozik-e, és hogy nem kerül-e sor újabb népszavazásra. Rákérdezne az EP-választásra is, amelyet az Egyesült Királyságban is meg kellene tartani, ha akkor még az EU tagja lesz.

Veronika Remišová szerint a brexit elhalasztása szerencsétlen döntés volt

Az Európai Unió minden tagállamának érdeke, hogy Nagy-Britannia kilépése az EU-ból koordinált legyen, és ne vezessen káoszhoz az egész unióban. A megállapodás nélküli brexit jelentős károkat okozna az EU-nak és az Egyesült Királyságnak is, véli Veronika Remišová (OĽaNO) parlamenti képviselő, aki szerencsétlennek és hatástalannak minősítette az európai vezetők döntését a brexit elhalasztásáról.

„Tovább folytatódik a brit belpolitikai válság az ország EU-ból való kilépése körüli bizonytalanság miatt, ráadásul továbbra sem kizárt a megállapodás nélküli brexit” – mondta Remišová.

Szerinte az sem szerencsés, hogy Nagy-Britannia részt fog venni a májusi EP-választáson, mert így fennáll a veszélye, hogy a brit képviselőknek pár hónapon belül távozniuk kell majd az Európai Parlamentből, a tagállamoknak pedig újabb problémára kell majd megoldást találniuk.

„Bízunk bennem, hogy az Egyesült Királyság arra fogja használni a felkínált időt, hogy végre definitív döntést hoz. Üdvözöljük, hogy az európai vezetők egyetértenek abban, hogy az elkészült megállapodást már nem lehet megnyitni. Az október 31-ei dátumnak az utolsó, végső határidőnek kellene lennie” – hangsúlyozta Remišová.

Az EU és Nagy-Britannia vezetői a brüsszeli rendkívüli csúcson megegyeztek, hogy az Egyesült Királyság október 31-ig elhalaszthatja az EU-ból való kilépést. A haladékot azonban feltételekhez kötötték. Ha például az ország még tagja lesz az uniónak az EP-választás idején, a briteknek is meg kell tartaniuk a szavazást. További feltétel, hogy nem nyitható meg és nem tárgyalható újra a brexitről szóló megállapodás.

Nagy-Britanniának eredetileg március 29-én kellett volna kilépnie az EU-ból. Theresa May brit kormányfő azért kért haladékot, mert nem tudja elfogadtatni a brit parlamenttel a megállapodást.



(TASR/para)