Az ellenzéki képviselők le akarják váltani Dankót a parlament éléről

Lucia Ďuriš Nicholsonová, a parlament alelnöke és Branislav Gröhling (mindketten SaS) pénteken 33 képviselői aláírást adtak le a rendkívüli ülés összehívásához, amelyet Danko doktori értekezésével indokoltak. Az SNS szerint a liberálisok ennek a munkának a megszállottai.

„Bízunk benne, hogy a koalíció talál magában annyi tisztességet és bátorságot, hogy elfogadja a programot, és elmondhatjuk a parlament elnökének, amit akarunk, továbbá lehetővé teszik a számunkra, hogy megpróbáljuk leváltani Dankót” – mondta Ďuriš Nicholsonová, az aláírások leadása után. Úgy gondolja, hogy Dankónak saját magának kellene elismernie, hogy nincs mit keresnie a posztján, és hogy le kellene mondania. A kérdésre, hogy van-e értelme ennek az újabb próbálkozásnak, azt felelte: nincs más választásuk.

Gröhling Martina Lubyová (SNS-jelölt) iskolaügyi miniszter leváltását is jelezte. „Biztosan beadjuk a javaslatot, gyűjtjük az aláírásokat” – mondta azt is hozzátéve, hogy még meglátják, hogyan alakul a Danko ügyében összehívott ülés, aztán döntenek a továbbiakról.

A parlament elnöke annyit mondott az aláírások leadására, hogy tudomásul veszi Ďuriš Nicholsonová igyekezetét. A nemzetiek szerint ez csak annak a további bizonyítéka, hogy Richard Sulík és Ďuriš Nicholsonová megszállottan üldözik az SNS-t.

„Ebben az esetben is csak egy következő cirkuszi előadásra tett kísérletről van szó, amelyet csak azzal lehet magyarázni, hogy Nicholsonová asszony feszült, amiért a feljelentését visszavonták, és most a parlament elnökének alaptalan megvádolása miatt folyik ellene eljárás. Viszont ismét el kell neki magyarázni, hogy mint azt a bizottság is megírta, a parlamentelnök munkája nem volt másolat – Nicholsonová asszony állításával ellentétben -, és benne vannak a hivatkozások” – írta a Szlovák Nemzeti Párt az állásfoglalásában.



