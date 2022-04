Az elmúlt évtized legsúlyosabb élelmiszerválsága fenyegeti Nyugat-Afrikát az ukrajnai háború hatásai miatt - figyelmeztetett tizenegy segélyszervezet közös közleményben kedden.

A segélyszervezetek - egyebek között az Oxfam, a Save the Children és a World Vision - jelezték: aggódnak, hogy tovább romlik az egyébként is katasztrofális helyzet a térségben, ahol már így is több mint 27 millióan éheznek. Előrejelzésük szerint ez a szám júniusig 11 millióval nőhet.

Az ENSZ becslései szerint 6,3 millió - fél és öt év közötti - gyermeket fenyeget súlyos alultápláltság az idén.

A válságot az idézte elő, hogy az aszályok, az áradások, a konfliktusok és a koronavírus-világjárvány gazdasági hatásai miatt csökkent a gabonatermelés. Ennek következtében harminc százalékkal nőttek az élelmiszerárak Nyugat-Afrikában az elmúlt öt évben. Az ukrajnai háború tovább ront a helyzeten: az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) becslése szerint az élelmiszerárak akár 20 százalékkal is nőhetnek világszerte.

Ráadásul jelentősen kevesebb búza juthat el az afrikai országokba, amelyek a gabonaféle nagy részét Oroszországból és Ukrajnából importálják.

A kontinens másik felén, Afrika szarván az elmúlt negyven év legsúlyosabb aszálya veszélyezteti milliók megélhetését. Az ENSZ adatai szerint több mint 13 millió embert fenyeget akut éhínség Szomália, Etiópia és Kenya egyes részein.



(MTI)