Az elnökválasztásra is szeretné bevezetni a PS a levélszavazást

A parlamenten kívüli Progresívne Slovensko (PS) szeretné elérni, hogy az államfőválasztáson is lehessen külföldről, levélben szavazni – jelentette ki Michal Šimečka pártelnök arra reagálva, hogy jelentősen nőtt a postai úton való szavazásra jelentkezők száma.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Összesen 72 993-an jelentkeztek, hogy ilyen módon akarják leadni voksukat a szeptemberi parlamenti választáson.

„Helytelen, hogy ma nem létezik ez a lehetőség. A parlamenti választásra 72 993-an regisztráltak külföldről, akik bele akarnak szólni, milyen irányba haladjon az ország. Nem létezik semmilyen érv az ellen, hogy a külföldön élőknek abba is legyen beleszólásuk, ki legyen az államfő, aki külföldön is képviseli az országot” – szögezte le Šimečka.

A PS azt is kiemelte, egyre nő a levélszavazás iránti érdeklődés, a rekordszámú jelentkező is igazolja, hogy a külföldön élők számára is fontos az ország sorsa.



(TASR)