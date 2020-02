Az Élősködők Oscar-díjai a közönség érdeklődését is felkeltették

A Élősködők történelmi Oscar-díjai az amerikai közönség érdeklődését is felkeltették a dél-koreai társadalmi dráma iránt, hosszú évek óta nem lódult meg annyira egy film bevétele a mozikban, mint most.

Bong Dzsun Ho filmje alig tíz napja nyerte el az Oscar-díj 92 éves történetében először dél-koreai alkotásként a legjobb film és a legjobb nemzetközi film díját is, ráadásul a rendező szintén megkapta az amerikai filmakadémia Oscar-szobrát.

A családi szatíra két család, egy szegény és egy gazdag família életén keresztül mutatja be a társadalmi szakadék okozta problémákat. A film egyedi humorú, feszült történetének Oscar-díjas forgatókönyvét szintén Bong jegyezte.

A hollywoodi ceremónián aratott diadal után az Élősködőket a hétvégén már kétezer észak-amerikai moziban vetítették, és bár ez volt a film 19. hétvégéje a forgalmazásban, ez bizonyult a legsikeresebbnek. Bár az angol felirattal ellátott koreai nyelvű alkotás már digitális platformokon is megtekinthető, mégis 5,5 millió dolláros jegybevételt ért el a filmszínházakban péntektől vasárnapig.

A díjátadót követő ilyen mértékű ugrás a mozi bevételekben utoljára 2001-ben fordult elő, amikor a Gladiátor megkapta a legjobb film Oscarját.

A globális bevételeket követő Box Office Mojo szerint az Élősködők eddig az észak-amerikai mozikban 45 millió dollárt keresett, globális bevétele pedig közelít a 200 millió dollárhoz.

A film sikerét Dél-Koreában is ünneplés fogadta. A dél-koreai elnök Mun Dzse In dél-koreai elnök az Oscar-gála után Twitteren gratulált a rendezőnek és stábjának. Csütörtökön pedig személyesen is találkozott a Hollywoodból hazaérkezett Bong Dzsun Hóval és stábjával.

Az elnök kiemelte, hogy az Élősködőknek "sikerült a nyelvi határokat áttörnie és így az amerikai filmakadémia sem tehetett mást, mint hogy elismerte". Az államfő bejelentette, hogy mindent elkövet a dél-koreai filmgyártás támogatásáért. Ennek keretében egy olyan törvényt készülnek elfogadni, amely megszüntetné a vetítési monopóliumokat a dél-koreai mozikban, meggátolná, hogy bizonyos filmek szinte teljesen elfoglalják a helyi mozik vetítővásznait, kiszorítva a többi produkciót.

(MTI)