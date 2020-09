Az első elnökjelölti vitán Trump választási csalásokra figyelmeztetett, Biden hazugnak és fajgyűlölőnek nevezte az elnököt

A novemberi választásra készülő amerikai elnökjelöltek első országos televíziós vitáján a republikánus Donald Trump elnök választási csalásokra figyelmeztetett, Joe Biden, a demokraták jelöltje pedig hazugnak nevezte a jelenlegi elnököt.

A meghívott vendégeknek - akik között a két politikus családtagjai is helyet foglaltak - a vita szabályai szerint nem volt szabad közbeszólniuk, tapsolniuk és semmiféle módon véleményt nyilvánítaniuk.

A vitában gyakori volt, hogy a két politikus belebeszélt a másik mondandójába, és sértegette egymást. Joe Biden például csak "ez a pasas", vagy "ez az ember" megszólítással illette Trumpot, akit bohócnak és fajgyűlölőnek is nevezett, s a vita hevében azt is odavágta neki: "Ember, befognád a szádat?!". Donald Trump azt állította, hogy Biden "nem okos", már az iskolában is "a leggyengébben teljesítők között volt".

A másfél órás vita első témája Amy Coney Barretre, a Trump által szombaton jelölt új alkotmánybíró-jelöltre vonatkozott. Trump leszögezte: "megnyertük a választásokat, s ennek vannak következményei".

Joe Biden nem válaszolt pár kérdésre. Amikor a műsorvezető egyenes választ kért arra, hogy demokrata párti győzelem esetén megszüntetnék-e a kongresszusban az obstrukció intézményét, azt mondta: "ez most nem kérdés".

Nem kívánt beszélni a fia, Hunter Biden ukrajnai, oroszországi és kínai üzleti ügyeiről sem. Trump megkérdezte, miért kapott a fia 3,5 millió dollárt a néhai moszkvai polgármester oligarcha özvegyétől, és vajon mennyi a jövedelme Kínából. Az elnök ezzel a napokban nyilvánosságra került igazságügyi minisztériumi dokumentumokra utalt, amelyek részletezték Hunter Biden üzleti ügyeit Ukrajnában, Oroszországban és Kínában.

"Nem akarok a családomról beszélni"

- jelentette ki Biden, és álhíreknek minősítette a minisztérium megállapításait.

Ezután az egészségbiztosításról és a koronavírus-járványról esett szó. Biden kifejtette: kiterjesztené az állami egészségügyi ellátást. Trump szerint ezzel tönkre tennék a magán egészségügyet.

A demokraták elnökjelöltje úgy vélte, hogy Trumpnak nincs járványstratégiája, Donald Trump viszont emlékeztetett az Obama-kormány járványkezelésének hibáira. Biden az Obama-kormányzat alelnöke volt, és akkoriban pusztított a H1N1-járvány, amellyel elemzők szerint a vezetés nem tudott sikeresen megbirkózni.

Joe Biden felhozta, hogy a koronavírus-járványnak hatmillió fertőzöttje és 200 ezer halottja van az Egyesült Államokban.

"Ennek az embernek nincs programja, ez az ember nem tudja, mit beszél"

- állította Trumpról, hozzátéve, hogy szerinte Trump "pánikba esett" a járványtól.

Az amerikai elnök emlékeztetett: februártól lezárta az Egyesült Államok határait, először a Kínából érkező utasok előtt, és akkoriban Joe Biden és a demokrata párti politikusok idegengyűlölettel vádolták meg őt ezért. Biden szerint Trump "nem elég okos" ahhoz, hogy megbirkózzon a járvánnyal, mire Trump közölte Bidennel: "Joe, benned szemernyi okosság sincs". És idézte, hogy Biden a napokban még azt is elfelejtette, hogy hová járt egyetemre, ahol "a leggyengébbek között végzett".

Trump felhívta a figyelmet arra, hogy Biden lezárná az ország gazdaságát, mint ahogyan Biden ismételten ki is fejtette, hogy a Covid-19 legyőzése nélkül nincs gazdasági újraindulás.

Biden szerint az Egyesült Államok "gyöngébb, betegebb és szegényebb" lett. Azzal vádolta meg az elnököt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök bábja. Trump viszont azt hangsúlyozta, nem is egyszer, hogy Biden a radikális baloldal embere.

A fajgyűlölet és a rendőri erőszak ellen szervezett megmozdulásokról szólva Biden úgy vélekedett: az országban "rendszerszerű az igazságtalanság". Trump megismételte közismert álláspontját: a rend és a törvény országát szeretné látni, s azt, hogy Amerika visszatér az alapvető értékeihez. Leszögezte, ezért írta alá a kormányzati hivatalokban és ügynökségeknél szervezett, úgynevezett érzékenyítő tanfolyamok tilalmáról szóló rendeletet is.

"Az emberek rendet, törvényességet akarnak"

- hangsúlyozta Trump, hozzátéve: Biden "fél ezt kimondani".

A választások tisztaságáról vitázva Donald Trump hangsúlyozta, hogy a levélszavazás csalásra ad alkalmat, Joe Biden tagadta ezt. Trump konkrét példákat hozott arra, hogy máris előfordultak visszaélések a levélben történő szavazással, például Nyugat-Virginiában, ahol egy postást most vonnak felelősségre, mert manipulált a szavazócédulákkal, vagy Philadelphiában, ahol hétfőn a levélszavazást ellenőrző republikánus szakértőket elzavarták.

Arra a kérdésre, hogy elfogadja-e a választás eredményét, Biden igennel válaszolt, Trump pedig szavazásra buzdította a híveit.

