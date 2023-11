Az első fekete bőrű republikánus amerikai elnök akart lenni, de nem lesz

Visszalépett a republikánus elnökjelöltségért folytatott versenytől vasárnap este Tim Scott amerikai republikánus szenátor, ezzel újabb politikus szállt ki a kampány korai szakaszában.

Tim Scott (Fotó: AP/TASR)

A dél-karolinai szenátornak, aki nyíltan arról álmodozott, hogy ő lesz az Egyesült Államok történetének első fekete bőrű republikánus elnöke, nem sikerült jól indítania kampányát és bekerülni a republikánus jelöltjelöltek élvonalába.

A RealClearPolitics szakportál által összeállított legutóbbi közvélemény-kutatások átlaga szerint 2,5 százalékos támogatottsággal a republikánus jelöltségért folyó versenyben a hatodik helyen hitelesített Scott azzal fejezte be kampányát, hogy a választók egyértelmű üzenetet küldtek neki.

"Felfüggesztem a kampányomat. Úgy vélem, hogy a választók, akik a legcsodálatosabb emberek ezen a bolygón, világosan fogalmaztak, és azt mondják nekem: nem most, Tim!" - mondta vasárnap este a Fox News "Vasárnap este Amerikában" című műsorában.

Tim Scott keresztény hitére és konzervatív értékeire alapozva jelentette be tavaly májusban, hogy hivatalosan is elindítja kampányát a republikánus jelöltségért, miután hónapokig kampánya szempontjából kulcsfontosságú államokat látogatott meg.

Az öt jelölt egyike volt a szerdai harmadik republikánus televíziós vitán, amelyen ismét feltűnő volt a favorit Donald Trump távolléte, akinek támogatottsága a számtalan vádemelés dacára 58 százalékos politikai családjában.

Tim Scott a kampánytól való visszalépésével Mike Pence volt amerikai alelnök nyomdokaiba lép, aki Trump legfontosabb riválisaként október végén jelentette be, hogy kiszáll a republikánus elnökségért zajló versenyből.

A szenátor azt is elmondta, hogy "az alelnöki tisztség soha nem szerepelt a kampánya napirendjén, és ez jelenleg biztosan nem is lehetőség". Elutasította egyben azt is, hogy egy másik elnökjelöltet támogasson.

Egy évvel az elnökválasztás előtt a közvélemény-kutatások szerint a republikánus jelöltségre esélyes Donald Trump vezet a kulcsfontosságú államokban a jelenlegi elnökkel, a demokrata Joe Bidennel szemben.

(MTI)