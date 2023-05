Az első nyugdíjasok már megkapták a szülői nyugdíjbónuszt, de voltak, akik hiába várták

A nyugdíjasok többsége ebben a hónapban a szülői nyugdíjbónuszt is megkapja a rendes nyugdíja mellé. Többen viszont hiába várták a támogatást annak ellenére, hogy gyerekeik dolgoznak, de olyan is előfordult, hogy a Szociális Biztosító csak az egyik gyereket vette figyelembe – írja a TV Noviny.

Fotó: TASR

A Szociális Biztosító májusban több mint 850 ezer nyugdíjasnak küldi el a rendszeres nyugdíj mellé a szülői nyugdíjbónuszt, mégpedig egyben, az egész évre számítva.

Az új támogatás viszont megmutatja, milyen hibák vannak az állami nyilvántartásban. A szülői nyugdíjbónuszt a biztosító a gyerek 2021-es bevétele alapján számítja ki – minden szülőt számítva a gyerek bruttó bérének az 1,5 százaléka.

Ez azt jelenti, hogy először a konkrét családi viszonyokat kell megállapítani. 60 ezer nyugdíjast viszont nem sikerült megfelelően párosítani gyerekeikkel, emiatt pedig májusban nem kapták meg a támogatást. Erre előreláthatólag további hónapokat kell várniuk, de legkésőbb szeptemberig mindenkinek kifizetik.

Emellett olyan esetek is adódtak, hogy a szülők megkapták a nyugdíjbónuszt, de annak összege kisebb volt, mint amire számítottak. A határozatból végül kiderült, hogy a biztosító nem vette számításba minden gyereküket. Ez abból az okból kifolyólag is megtörténhet, hogy a gyerek az adott évben nem fizette a járulékokat, vagy megtagadta szüleitől a bónusz megítélését. Emellett a fizikai személyek nyilvántartásában is lehet hiba, amit a hivatalok alapul vesznek.

Zuzana Dvoráková, a Szociális Biztosító szóvivője szerint előfordulhat, hogy ismétlődnek a születési számok, vagy eltérés van abban, hogy a gyermeknél helyesen van feltüntetve a szülő a rendszerben, a szülőnél viszont nincs feltüntetve a gyermek, vagy a gyermeknél több szülő is be van írva.

Ha tehát valaki valami furcsaságot állapít meg a szülői nyugdíjbónusszal kapcsolatban, az legjobban teszi, ha jelentkezik a Szociális Biztosítónál. Ott ellenőrzik, hogy valóban hiba történt-e, adott esetben pedig elkérik a gyermekek születési anyakönyvi kivonatát.



(tvnoviny.sk)