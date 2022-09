Az elviteles gulyásostál előnyei

Az ételszállítás térhódításával egyre inkább előtérbe kerülnek az elviteles csomagolóeszközök. Ahhoz, hogy az elkészített étel úgy érjen célba a fogyasztóhoz, hogy annak sem a minősége, sem pedig a mennyisége ne változzon, megfelelő csomagolást kell választani. Még jobban oda kell figyelni akkor, ha levesről vagy egyéb folyékony ételről van szó, hiszen a leves könnyen kifolyik. Ezenkívül arra is oda kell figyelni, hogy az étel később is felmelegíthető legyen, és lehetőleg abban az edényben, amelyben házhoz szállították. Az étel házhoz szállítása tehát gondos tervezést igényel az ételszállító edények tekintetében. Az indepack.hu mikrózható műanyag elviteles dobozai azonban segítenek abban, hogy a szállításhoz mindig a megfelelő doboz álljon a konyha rendelkezésére.

A gulyástál stabil és megbízható

Gulyástálba leveseket, szószos ételeket, klasszikus magyar egytálételeket csomagolhatunk. Mivel ezek az ételek általában zsírban, pirospaprikában gazdagok, ezért kapta ez a tányér a “gulyásos” nevet. A stabilitás és a megbízhatóság tehát különösen fontos a magyaros ételeket szállító doboz esetében, mert ha ezek az ételek kifolynak, akkor a pirospaprika nehezen kimosható foltot hagy a ruhán, terítőn vagy az autó kárpitján. Ez a tál azonban megakadályozza az étel kifolyását azáltal, hogy méretpontos tetővel rendelkezik.

A tál és a tető hőtűrése

Mivel a levesek, egytálételek forrón kerülnek a tálba, ezért fontos, hogy a tál hőre ne lágyuljon, és magas hőmérséklet esetén is tartsa meg a formáját. A műanyag gulyástál megfelel ezeknek a követelményeknek, és természetesen a hozzátartozó tető is, hiszen a tető deformitása miatt a pontos illeszkedés nem lenne kivitelezhető, és az étel a tálból kicsöpögne.

Utólagos melegíthetőség

Ezeket az ételeket a kiszállítás után nem biztos, hogy azonnal el tudja fogyasztani a vásárló. Sokan a munkahelyükre rendelik az ételt, és csak egy adott, kötött időintervallumban van lehetőségük megenni. Ezért nagyon fontos, hogy az ételt a fogyasztásuk előtt fel tudják melegíteni a fogyasztók. Egy munkahelyen nincs lehetőség áttöltögetni egy másik lábasba a levest, muszáj ugyanabban a tálban melegíteni, amiben megérkezett. A gulyástál ezért olyan anyagból készült, hogy bele lehet tenni a mikrohullámú sütőbe, így az étel a fogyasztás előtt könnyedén megmelegíthető.

A gulyástál további felhasználási lehetőségei

Egyáltalán nem szükséges az, hogy az étel elfogyasztása után a tálat kidobjuk! Bár eldobható tálként van jelen a piacon, mégis érdemes megtartani, és többször is felhasználni. Nyugodtan be lehet tenni a mosogatógépbe is, így biztosan minden zsírtól megtisztul, majd további felhasználásra eltenni a konyhaszekrénybe.

A gulyástálat később használhatjuk megmaradt étel lefagyasztására, különböző konyhai alapanyagok tárolására, de tehetünk bele akár barkácsdolgokat, szeget vagy varrási és egyéb kellékeket, gombot, csavart, apróbb szerszámokat.

(PR-cikk)