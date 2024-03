Az élvonalbeli cseh Teplice szakvezetése teszteli Zsigmond Kevint, a bősiek mesterlövészét

A cseh élvonalban játszó futballklub, az FK Teplice szakvezetése teszteli a bősiek csapatkapitányát, mesterlövészét, a huszonhat esztendős Zsigmond Kevint (felvételünkön Kovács Zsolt társaságában).

Fotó: Labdarúgó Liga Bős

A nevezett a felnőttek mezőnyében eddig legmagasabbra a II. ligás tőketerebesiek futballistájaként jutott. A szakemberek, a szurkolók egybehangzó véleménye szerint a remek rúgótechnikával rendelkező játékos kinőtte a kerületi bajnokságot.

A Nyugat-szlovákiai Régióbajnokság (IV. liga) 17 találattal legeredményesebb góllövőjét, a bajnokesélyesek közé sorolt bősiek meghatározó egyéniségére a cseh Fortuna Liga jelenlegi 8. helyezettjének klubvezetői vetettek szemet. „Megkerestek bennünket, s próbajátékra invitálták Kevint. Hétfőn érkeztünk, csütörtökig maradunk. Futballistánknak a szakmai stáb az edzéseken nagy figyelmet szentel. Igyekeznek őt a legalaposabban feltérképezni. Egyébként profi körülményeket tapasztaltunk, s a megbeszéléseken is a hozzáértés, az őszinteség dominál. A Teplice csapatát egyébként vezetőedzőként a szlovák nemzetiségű Zdenko Frťala irányítja, aki pályafutása során a Spartak Trnava, és a Slovan Bratislava mezét is viselte. Korábban a Teplice csapatában is futballozott. Visszatérve játékosunkhoz, a bősi szurkolók megnyugtatására nyomatékosítom: csapatkapitányunk klubhovatartozását illetően tavasszal minden marad a régiben! A tabella 2. helyén állunk, versenyben vagyunk az elsőségért. Céljaink ismertek. A tavaszi idénykezdés sikeres volt, két meccsből hat pontot gyűjtöttünk be. Vasárnap az ógyallaiak elleni hazai összecsapáson is győzni szeretnénk. A cseh partnerrel abban egyeztünk meg, hogy a bajnoki idény befejezése után visszatérünk a hogyan továbbhoz. Korai még konkrétumokról beszélni, de az sem kizárt, hogy Kevin nyártól a cseh élvonalban kamatoztathatja focitudását” – nyilatkozta a Paraméternek az érdekes fejleményről Kovács Zsolt, a bősi futballklub menedzsere.



ái