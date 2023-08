Az emberek végre kezdik megszeretni az elektromos autókat Szlovákiában

Szlovákiában fokozatosan kezd beindulni az elektromos autók eladása: idén az első félévben kétharmadával nőtt az új elektromos autók regisztrálása. Ugyanakkor Szlovákia ezen a téren továbbra is a végeken jár a világ többi pontjához képest – írja a DenníkE.

Illusztráció (Fotó: Pixabay)

Szlovákiában már régebb óta nő az érdeklődés a hibrid típusú járművek iránt, idén viszont a tisztán elektromos autók eladása is jelentősebben megugrott. Az idei év első hat hónapjában majdnem annyi elektromos járművet regisztráltak (1930-at), mint az egész tavalyi évben – számolt be róla a Szlovák Elektromobilitási Szövetség (SEVA), amely a statisztikájában nemcsak az importőrök által eladott járműveket, hanem a régebbi, külföldről behozott modelleket is számításba vette.

A márkák közül a Škoda mondhatja magát éllovasnak ezen a téren – a regisztrált járművek majdnem 20 százalékát a cseh márka adja. Ezek közül is az Enyaq modell mondhatja magát csúcstartónak, a piacon 16 százalékos arányt ért el.

A szövetség számára pozitív meglepetést okoztak az adatok, különösen, hogy az első félévben több mint 6 százalékkal csökkent a klasszikus, belsőégésű motorral rendelkező járművek regisztrálása. Szlovákia viszont még mindig távol van az optimális szinttől, az elektromos autók pedig továbbra is jelentősen alacsonyabb mértékben vannak jelen nálunk, mint más EU-s államban.

Patrik Križanský, a szövetség igazgatója szerint Szlovákiában az újonnan regisztrált elektromos autók aránya mindössze 2,4 százalékos, ami még messze van az 5 százalékos határtól. Ezt az értéket tartják a töréspontnak, hogy az elektromobilitás organikus növekedésbe kezdhessen. Összehasonlításképpen: Kínában az újonnan eladott járművek 35 százalékát teszik ki elektromos autók, míg az EU-ban a hibridekkel együtt ez az arány 20 százalékos.



(DenníkE)