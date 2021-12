Az emberek zöme nem szándékozik hitelt felvenni ajándékvásárlásra

A háztartások szűk 5 százaléka vett már fel karácsony előtt 200 eurós hitelt, további 5 százaléka pedig 200 eurót meghaladó kölcsönből is vásárolt már korábban ajándékot.

Ezen belül a 45 és 54 közöttiek vesznek fel leggyakrabban ilyen célra hitelt, 14%-nyian e korcsoportból. A tavalyi hasonló felmérésből az is kiderült, hogy a 18–24 évesek szinte soha nem vásárolnak ajándékot hitelből. Viszont a 65 év felettiek körében 4-ről 8%-ra nőtt azok aránya, akik eladósodnak az idei ajándékvásárlás miatt.

- mondta Jaroslava Palendalová, a társaság vezérigazgatója.

A karácsonyi ajándékokra hitel felvevők 15%-ának más kölcsöne is van, ez a mutató is emelkedett, tavaly 11% volt. A tavalyi karácsonyi hitel időben való törlesztése 18%-nak okozott gondot.

„Sajnos az előző felmérésekkel ellentétben most több olyan háztartás vesz fel karácsonyi hitelt, amelynek egyébként is gondot okoz még az alapvető élelmiszerek megvásárlása is, és nincs semmilyen megtakarítása. Ez természetesen a járvány hatása is lehet, de ki kell hangsúlyozni, hogy karácsonyi ajándékra kölcsönt felvenni minden körülmények között észszerűtlen”