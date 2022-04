Az emissziós botrány egyik kulcsfiguráját találták holtan a pozsonyi villájában!

Rastislav Bilas annak az Interblue Group nevű fiókcégnek volt a vezetője, mely a gyanú szerint 66 millió eurós kárt okozott az államnak. Az ügyben nemrég új bizonyítékok kerültek elő, ezért a nyomozást elölről kezdték.

Mint azt korábban már megírtuk, pénteken reggel egy pozsonyi villában holtan találtak egy férfit, négy másik személyt pedig kórházba szállítottak. Az esetről elsőként a Joj TV számolt be.

Alena Krčová mentőszolgálati szóvivő közölte, két felnőtt nőt és két gyermeket szállítottak kórházba, gázmérgezés gyanújával. Bilast is megpróbálták újraéleszteni, de már nem sikerült. A Joj TV úgy tudja, a garázsban leparkolt hibrid meghajtású autójából szivárgott a gáz. A férfi eközben a garázs feletti szobában aludt.

Arról már az Aktuality.sk számolt be, hogy Bilas SNS-, azon belül is Ján Slotához közel álló személynek számított annak idején. Az Interblue Group jóval áron alul jutott az államtól emissziós kvótákhoz, amiket aztán rendes áron adott tovább. Akkori becslés szerint ezzel az állam mintegy 66 millió eurótól esett el. Az első Fico-kormány idején az SNS két környezetvédelmi minisztere is belebukott ebbe az ügybe, de nem kerültek börtönbe.

Az ügyben nemrég újrakezdték a nyomozást, miután újabb bizonyítékok kerültek elő. Ezek közt van a Dobroslav Trnka egykori főügyész irodájában rögzített videófelvétel, melyen Ján Počiatek azon lelkendezik, hogy az SNS volt elnökeként Ján Slota hogyan keresett kétmilliárd koronát (kb. 67 millió euró) az emissziós kvóták eladásán.

"Még Ficót is megkopasztotta, mert nem adta neki a felét, valahogy máshogy elintézte, abszolút király" - mondta az első Fico-kormány smeres pénzügyminisztere.

Az ügyhöz kapcsolódó másik fejlemény, hogy az Aktuality szerint a nyomozás egyes anyagait találták meg Jozef Brhel smeres oligarcha irodájában a pozsonyi Hilton hotelben. Brhelt korábban szintén az emissziós ügyhöz kötötték, az iratok viszont csak az ügyet kivizsgáló rendőrtiszttől, a felügyelő ügyésztől vagy az akkori speciális ügyésztől, Dušan Kováčiktól kerülhettek oda.

(Aktuality.sk/Joj TV/parameter)