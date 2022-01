Az energiaárakról, az atomenergiáról és a járványról is egyeztetett Kollár a cseh parlament elnökével

Az emelkedő energiaárakról, az atomenergiáról és a pandémiáról is egyeztetett hétfőn Boris Kollár házelnök a cseh parlament elnökével, Markéta Pekarová Adamovával.

Fotó: TASR

Kollár a Pozsonyi Várban fogadta hétfőn Adamovát. "Sok közös problémáról egyeztettünk a világjárvány, az atomenergia, az energiaárak emelkedése vagy az infláció kapcsán. Úgy gondolom, hogy országaink együttműködése továbbra is átlagon felüli lesz” – mondta Kollár a találkozót követő sajtótájékoztatón.

Pekarová Adamová hangsúlyozta, hogy az atomenergetika terén is megegyezik az álláspontjuk. "Egyetértünk abban, hogy továbbra is azon szeretnénk dolgozni, hogy az atomenergiát ezentúl is kibocsátásmentes energiaforrásnak tekintsék. Bízom benne, hogy sikeresek leszünk ebben az igyekezetben” – emelte ki Adamová.

A partnerek abban is egyetértettek, hogy a V4-együttműködés hasznos, szükséges, és nem szabad csak egy állam érdekében kihasználni. "Ez egy általános szabály, amelyet tiszteletben akarunk tartani" – mondta Pekarova Adamová.

A cseh házelnök egyúttal meghívta Boris Kollárt Prágába.



(TASR)