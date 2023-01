Az energiaválság miatt már az orvosok is emelik a díjaikat, ám ezt nem vagyunk kötelesek kifizetni

Az energiaválság és az infláció már az ambuláns ellátást is érinti. Ahhoz, hogy az orvosok megvizsgáljanak bennünket, fényre és fűtésre van szükségük. Ezért egyre gyakrabban fordul elő, hogy a megszokottól eltérő díjakkal találkozunk náluk.

Illusztrációs felvétel (TASR)

A tvnoviny portál által megkérdezett Michaela már néhány éve jár a háziorvosához. Januárban rendszeresen előírják megelőző kivizsgálásra. Idén azonban meglepetés érte. „Telefonon kértem időpontot. A nővér adott is és a végén közölte, hogy vigyek magammal 50 eurót. Nyilván ez valami újdonság az idei évtől” – mondta. Miután utánanézett, kiderült, hogy ezentúl minden évben 50 eurót kell majd fizetnie.

„Nem értem, miért kell évente ekkora összeget fizetnem. Abszurdnak tartom” – tette hozzá, majd elmondta, hogy úgy döntött, új háziorvost keres.

Az Egészségügyi Minisztérium kifejtette, hogy a vizsgálati díj törvénytelen. „Legyen szó ügyfélkezelésről, konzultációról, orvosi időpontfoglalásról, éves, havi vagy ún. „ügyfél” díj, ez nem egyezik a hatályos jogszabályokkal” – közölte a minisztérium.

Az orvosok nem kérhetnek pénzt a következőkért:

- beteg vizsgálatra rendelése, ideértve a meghatározott időre történő rendelést is

- recept felírása

- gyógyfürdő kiírása

- igazolás írása az orvoslátogatásról

- beutaló írása szakorvoshoz

A betegek még a váróterem légkondicionálásáért vagy az egészségügyi betétért sem fizetnek.

Az orvosok a következőkért kérhetnek pénzt:

- olyan szolgáltatások, amelyekre nem terjed ki az állami egészségbiztosítás – például gépjárművezetéshez szükséges egészségügyi alkalmassági bizonyítvány.

A Szlovákiai Háziorvosok Társaságának (SVLS) elnöke, Monika Palušková szerint az orvos nem sért törvényt azzal, hogy kifizetteti azt a díjat, amelyről Michaela asszony beszél. A törvény értelmében ezt az árlistát a rendelőben, jól látható helyen kötelező közzétenni.

„A kezelési díj önkéntes. Tehát mindaddig, amíg a beteg úgy dönt, hogy fizeti ezt a díjat, ez nem ütközik törvénybe. Az orvos azonban nem kötheti ehhez az egészségügyi ellátás biztosítását. Tehát ha a beteg úgy dönt, hogy nem fizet, mindenképpen meg kell vizsgálni” – magyarázta a TVNOVYNY-nak.

Ha azonban az orvos a vizsgálatot ilyen díjkötelessé teszi, a beteg a VÚC-hoz fordulhat.

„Egyetlen szó sem esett az önkéntességről. Egyszerűen azt mondták, hogy hozzak 50 eurót” – fűzte ehhez hozzá Michaela.

Az Egészségügyi Minisztérium megjegyzi, hogy csak a szabványon felüli szolgáltatást lehet felszámítani.

Egyre több klinikán szedik be az új díjakat. Ezt a Magánorvosok Egyesületének (ASL) elnöke, Marián Šóth is megerősítette. Azt mondja, hogy ha az állam nem növeli a járóbeteg-ellátóknak fizetett összegeket, fennáll a veszélye annak, hogy több klinika is bevezeti az emelt díjakat.

(tvnoviny.sk)