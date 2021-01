Az ENSZ készletet halmoz fel az ebola elleni oltóanyagból a vírus újbóli megjelenése esetére - közölte hétfőn a világszervezet.

-illusztráció- (Fotó: AP)

A projektben az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF), a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC), illetve az Orvosok határok nélkül (MSF) segélyszervezet vesz részt.

A készletet Svájcban raktározzák az UNICEF felügyelete alatt. Az ENSZ Gyermekalapja kezeli egyébként a kolera, agyhártyagyulladás, valamint sárgaláz elleni oltóanyag készleteket is.

Az intézkedés célja, hogy az érintett kormányok az ebolajárvány esetleges újbóli kitörése esetén 48 órán belül hozzáférhessenek Merck, Sharp and Dohme amerikai gyógyszercég gyártotta vakcinához. A WHO mellett az oltóanyag használatát az Egyesült Államok, az Európai Unió, illetve nyolc afrikai ország is engedélyezte. Guineában és Kongóban a vakcinával már több mint 350 ezer embert immunizáltak.

A legutóbbi ebolajárvány 2020 novemberében ért véget hivatalosan a Kongói Demokratikus Köztársaság nyugati részén, ahol 2018 óta több mint 2200-an vesztették életüket a kórban.

Az ebolavírust 1976-ban, a Kongó keleti felében található Ebola folyó melletti településeken észlelték először. Természetes hordozói egyelőre nem ismertek, a legvalószínűbb terjesztői denevérek lehetnek. A kór fertőzött ember vagy állat vérével vagy testnedvével való közvetlen érintkezéssel terjed. A betegség hasmenéssel, súlyos vérzéssel jár, a halálozási arány egyes esetekben akár 90 százalékos is lehet.

A legsúlyosabb ebolajárvány 2014-ben és 2015-ben pusztított Nyugat-Afrika országaiban és több mint 11 ezer ember életét követelte.

(MTI)