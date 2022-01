Az Érd Kupán kibérelték a dobogót a dunaszerdahelyi, somorjai és vásárúti birkózók

A koronavírus-járvány ellenére már a birkózószőnyegeken is zajlanak a csaták. Folytatódnak az edzések, elrajtoltak a versenyek. Szombaton, január 15-én ismét rendeztek nemzetközi szőnyegcsatákat Érden, ahol a helybeli birkózóklub rangos megmérettetésén a dunaszerdahelyi, somorjai és vásárúti birkózóklub tehetségei, 4 elsőséggel, összesen 20 dobogós helyezéssel kerültek a figyelem fókuszába. A hagyományos monstre nemzetközi megmérettetés, az Érd Kupa újabb felvonásán Magyarország, Csehország, Szlovákia, Szerbia 550 versenyzője küzdött a győzelemért.

A vásárútiak Érden (Fotók: Facebook)

Az idősebb Gaál Attila ás Vajas József alkotta dunaszerdahelyi edzőpáros védenceinek mérlege: 2 arany- (Both Gergő, Rajkovics Zsombor), 2 ezüst- (Marfusin Szajfullah, Görcs Lara) és 2 bronzérem (Vajas Krisztián, Csaplár Tamás Levente). A diákok 58 kg-os súlycsoportjában Both Gergő ferencvárosi és jászberényi ellenfelét tussolva jutott a döntőbe, ahol győri vetélytársát is sikerült két vállra fektetnie. Rajkovics Zsombor a 63 kg-os súlycsoportban győzedelmeskedett, két ferencvárosi majd váci ellenfelét is tussal verte. Zsombor a döntőben sem bízott semmit a véletlenre, még az első félidőben egy sikeres lábra támadást követően tussolta az ESMTK-s ellenfelét, ezzel második aranyérmünket gyűjtötte be” – nyilatkozta a győzetesek teljesítményét értékelve a Paraméternek Hakszer Roland, a dunaszerdahelyi birkózóklub elnöke.





A dunaszerdahelyiek Érden

A Horváth István által irányított somorjaiak mezében Patkoló Rudolf került a dobogó legfelső fokára. Patkoló Dalibor és Gönci Mátyás ezüstéremmel, Krištof Matiaško, Balog Pál és Martin Lukáček bronzéremmel gyarapította gyűjteményét. Az ifjabb és idősebb Soós Tamás, valamint Orvos Tamás vezette vásárútiak mezében Hervai Dominik szerzett elsőséget. Kosár Christofer, Csölle Viktor, Círia Dominik és Szabó Niki a második, Kovács Kiara, Földes Viki és Szabó Levente pedig a harmadik helyen zárt a két tornacsarnokban megrendezett viadalon.

(ái)