Az erdőben tartott tanórát a gyerkőcöknek a Felsővámosi Vadászszervezet

A vadászattal és a vadállatokkal ismerkedhettek meg a gyerekek ma délelőtt Pozsonyeperjesen, ahol egy kis erdőlátogatáson vehettek részt.

Fotók: Cséfalvay Á. András- További felvételekért kattints!

A Felsővámosi Vadászszervezet a Fácányos Pozsonyeperjes II nevezetű vadászterület szívében, Zsivalyban kialakított egy kis kültéri tanodát, ahol helyet kapott néhány kitömött trófea is. A gyermekek itt, kellemes környezetben, a természet csodái közt élvezhették Both András vadász, a Felsővámosi Vadászszervezet elnökének izgalmas előadását.

„A vadászszervezetünk két évvel ezelőtt alakult meg. Célunk, hogy az embereket közelebb vigyük a természethez. Szeretnénk, ha megértenék, a vadászat másról is szól, mint az állatok lelövéséről. Amellett, hogy etetjük az állatokat, a vadászok kötelessége, hogy egész évben törődjenek a vaddal, megfigyeljék őket, vadszámlálást végezzenek és ez alapján reális számukat és kilövési terveket jelentsenek az illetékes hivatalok felé, illetve rendben tartják a hozzájuk tartozó területet, hiszen a vadászat a környezetvédelem része. Úgy gondoltuk, a gyermekeket kell közvetlenül megszólítanunk, hiszen általuk, az otthoni élménybeszámolójuk által, közvetve a szülő is átéli az itt történteket” – magyarázta Both András.

Csütörtökön és pénteken a vásárúti alapiskola gyerkőcei látogattak ki az erdőbe, míg a jövő hétre a vámosfalusi, utána pedig a pozsonyonyeperjesi alapiskola diákjait várják. András előadása során beavatta a tanulókat a vadászok életébe, beszélt nekik a nálunk élő vadállatokról, azok szokásairól, tulajdonságairól, valamint felhívta figyelmüket arra, hogyan is kell viselkedni az erdőkben. Mindezt játékos formában tette, szívesen fogadta a kicsik kérdéseit is. A gyerkőcök szemmel láthatóan élvezték az előadást. Zavartalanul, érdeklődve ülték végig az egészet, kérdéseiket bátran tették fel előadójuknak.

„Nem akartuk megvárni a következő iskolaév kezdetét, amint engedélyezték az ilyesfajta tanórákat, azonnal belevágtunk a szervezésbe. Úgy gondolom, az utóbbi hónapok bezártsága után a gyermekeknek és a felnőtteknek egyaránt jót tesz a természetben töltött idő” – jegyezte meg Both András, aki továbbá a Paraméternek elmondta, a júniusban elkezdett tevékenységüket szeptemberben tovább folytatják, amíg az idő is engedi, további iskolákat hívnak majd meg.

(SzC)