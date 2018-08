Az eső ellenére is sokan látogattak ki a Csilizközi Őstermelői Piacra

Az a tény, hogy pénteken Csallóközre leszakadt az ég sokakat elriasztott attól, hogy kilátogassanak a Csiliznyáradon harmadízben megrendezett Csilizközi Őstermelői Piacra. Az meg pláne taszító volt, hogy még szombat reggel is szemerkélt az eső. Ennek ellenére a délelőtt folyamán ismét több százan megfordultak az eseményen.

Igenis akadtak, akik otthon maradtak, ám többen esernyővel, gumicsizmában és az elmaradhatatlan fonott kosarukkal érkeztek meg a piacra. Akiket az időjárás riasztott el, nem is sejtik, miről maradtak le. „A harmadik Csilizközi Őstermelői Piacra újdonságként érkeztek keramikusok, népviseleti ruhakészítő, szappanárusok, sajtárusok, de csallóközi sört, virágokat, pékárut, levestésztát és most első alkalommal például friss lángost is lehetett vásárolni” — meséli Miklós Judit főszervező.

Persze nemcsak most voltak újdonságot kínáló kofák a piaci forgatagban, de minden egyes alkalommal számíthatunk valami másra, hiszen aki a legutóbb savanyú uborkával érkezett, mostanra az már elfogyott neki és nem jött, vagy éppen mást hozott magával. Az évszakok változása is nagyban meghatározza a piaci kínálatot, ami változatosságot szül. Így, aki minden alkalommal ellátogat a csiliznyáradi Platán panzió előtti rétre, ahol havonta egyszer piaci forgatagba csöppenhet, sosem unatkozik majd.

A csilizközi falvakról szóló információs kiállítást ismét megtekinthették a látogatók, de mindezek felett a szóban forgó községekről leírhatták a véleményüket egy kérdőívre. „Kíváncsiak voltunk arra, hogy a csilizközi falvakat mennyire ismerik az emberek. Nem kell feltétlenül abban a községben élniük, csak írják le nekünk, hogyan invitálná meg oda a turistákat” — magyarázza Judit. Ezzel is a falusi turizmust szeretnék egyre jobban népszerűsíteni, hiszen egy külföldinek az is csodálatos látvány lehet, amit a mi csallóközi szemünk már megunt, mert talán minden nap látja.

A több száz érdeklődő és piacozó is bizonyíték arra, hogy mindenképpen van létjogosultsága a rendezvénynek, hiszen az emberek ki vannak éhezve az ilyen bevásárlási formákra. Itt személyes beszélgetések zajlanak, régi barátok futnak össze, rég nem látott ismerősök találkoznak és váltanak néhány kedves szót egymással. Ezt pedig a következő hónapban ismét megtehetik, hiszen szeptember 15-én újra és számos újdonsággal várja az érdeklődőket a Csilizközi Őstermelői Piac.



