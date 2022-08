"Az EU-ban is vannak atomerőművek. Ott is történhetnek balesetek" - üzente Medvegyev

Az európai atomerőművekben is történhetnek balesetek - írta pénteken Telegram-csatornáján Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök.

Medvegyev, aki jelenleg az orosz nemzetbiztonsági tanács elnökhelyettese, azokra a vádakra reagált, melyek szerint Oroszország lőtte csütörtökön a zaporizzsjai atomerőművet.

"Még az ENSZ sem hiszi el. Az ukránok azt mondják, hogy mi voltunk, de ez még a buta oroszgyűlölő közönség számára is teljes nonszensz"- írta Medvegyev.

"Rakéták és lövedékek hevernek mind közelebb a zaporizzsjai erőmű reaktorához és a radioaktív izotópok tárolójához" - írta a Telegram üzenetküldő alkalmazáson a politikus. Hozzátette: az ukránok azt mondják, puszta véletlen, nem volt szándékos.

Most erre mit mondjak? Ne felejtsük el, hogy az Európai Unióban is vannak atomerőművek. Ott is történhetnek balesetek."