Az EU engedélyezte az Oxford/AstraZeneca vakcinájának forgalmazását, az Európai Bizottság megtiltotta a kivitelt

Engedélyezte az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) az AstraZeneca vakcináját, az Európai Bizottság pedig egyben engedélyhez kötötte a kivitelét, vagyis gyakorlatilag megtiltotta az unióban gyártott adagok exportját. A cég korábban ugyanis gyártási problémákra hivatkozva jelezte, hogy nem tudja majd tartani az egyes tagállamoknak ígért szállítási határidőket.

Már három készítménnyel olthatnak az uniós tagországokban, a Pfizer-Biontech és a Moderna vakcinája után pénteken az AstraZeneca oltóanyagát is engedélyezte az Európai Gyógyszerügynökség (EMA).

Elsősorban a fiatalabbaknak ajánlják

A készítményt azonban elsősorban a 18-55 év közöttieknek ajánlják, mivel az EMA szerint nincs elég adat arra, hogy mennyire eredményes a vakcina az idősebb korosztányban. „A tanulmányokban résztvevők többsége 18 és 55 év közötti volt. Nincs elég eredmény az idősebb résztvevők (55 év felettiek) esetében, hogy a vakcina mennyire jól működik abban a csoportban” - írta közleményében az EMA. Az EMA szerint azonban ez nem jelenti azt, hoyg idősebbek nem kaphatnak belőle, számítani lehet ugyanis arra, hogy az idősebbek testében is megfelelő immunreakciót vált ki, vagyis kialakul a védettség. Németországban 65 éves korig oltanak majd ezzel a vakcinával, egyelőre arról nincs hivatalos álláspont, hogy Szlovákiában hol húzzák meg a határt.

60 százalékos védettség

Az AstraZeneca vakcinája kicsit alacsonyabb védettséget nyújt, mint a két másik hatóanyag –

a tanulmányok szerint 60 százalékos védettséget – viszont sokkal könnyebben kezelhető, elég hűtőszekrényben tartani, és szobahőmérsékleten is kibírja hat órán át.

A korábbiakhoz hasonlóan ezt a készítményt is kétszer kell beadni mindenkinek, az elsőt követő 4-12 héten belül.

Az AstraZenecától Szlovákia összesen 3,6 millió adagot vár

Kérdés azonban, hogy mikor érkeznek az adagok Szlovákiába, a cég ugyanis jelezte, hogy az Unióval kötött szerződést nem fogja tudni tartani gyártási problémák miatt.

A csökkenés szerintük akár 60 százalékos is lehet az első negyedévben, ami azt jelentené, hogy Szlovákiába a tervezett 1,2 millió helyett csak 485 ezer vakcina érkezne.

A teljes megrendelést, a 3,6 millió adagot július végéig kellene leszállítani, a legkisebb adag havi 240 ezer lenne. Szlovákiába már február végéig 850 ezer darabot kellene szállítania cégnek, az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint.

Uniós kiviteli korlátozás

Az Európai Bizottság azonban nem bízik a brit hátterű cégben, amelynek belgiumi gyárában több ellenőrzést is végeztek. Az EB pénteken kiviteli korlátozást jelentett be minden olyan, az Unió területén gyártott vakcinára, amelynek kifejlesztéséhez az Unió is hozzájárult. A vakcinák kiviteléhez a gyárnak helyet adó tagállam engedélye szükséges, és a kiviteli kérelmet jelenteni kell a Bizottságnak. Az AstraZeneca mintegy 300 millió eurót kapott a fejlesztésre.

„ Polgáraink egészségének védelme kiemelt prioritásunk, és ennek eléréséhez meg kell tennünk a szükséges intézkedéseket. Ez az átláthatósági és engedélyezési mechanizmus átmeneti jellegű” - magyarázta a döntést Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke.

