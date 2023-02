Az EU a jövő hónapban donorkonferenciát szervez, hogy így segítse a török-szíriai földrengés áldozatait

Az Európai Bizottság a jövő hónapban adományozó konferenciát szervez a svéd soros EU-elnökség támogatásával, hogy fokozza a Törökországnak és Szíriának nyújtott támogatást ebben a példátlan katasztrófahelyzetben - jelentette ki Janez Lenarcic válságkezelésért felelős uniós biztos Strasbourgban az Európai Parlament hétfői plenáris ülésén.

TASR/AP

A biztos elmondta, hogy a február 6-i földrengés után néhány órával az Európai Unió kutató- és mentőcsapatokat mozgósított. Az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusa 32 kutató- és mentőcsapatot és hat egészségügyi csapatot ajánlott fel 21 uniós tagállamból, továbbá mobilizálta az uniós vészhelyzeti készleteket, 500 ideiglenes lakóegységet, valamint 8000 ágyat küldött Törökországba. Felhívta a figyelmet, hogy csak Törökországban több mint 13 millió embert érintett a katasztrófa.

Közölte, hogy az EU külön-külön 3-3,5 millió eurót különített el el humanitárius partnerei számára, a legsürgősebb szükségleteket kielégítése végett a katasztrófa sújtotta törökországi és szíriai területeken.

Alapvető fontosságúnak nevezte a szíriai lakosság támogatását is, akiknek milliói már a földrengés előtt is humanitárius segítségre szorultak, és csak Északnyugat-Szíriában közel 3 millióan kényszerültek lakóhelyüket elhagyni. Szíriának eddig 9 uniós tagállam ajánlott segítséget, a többi között sátrakat, hálózsákokat, matracokat, élelmiszereket, téli ruházatot, az EU logisztikai támogatást is nyújt a segélyek Szíriába juttatásához.

MTI