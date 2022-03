Az EU korlátozta a haszonállatok ész nélküli antibiotikumozását

Az Európai Unió 2006 óta korlátozza az antibiotikumok használatát állatokon, idén viszont szigorította a szabályokat. Az EU a zöld megállapodás értelmében kötelezettséget vállalt arra, hogy 2030-ig 50 százalékkal csökkenti a gyógyszerhasználatot az állattenyésztésben. Egyes országokban azonban problémák adódhatnak ezzel.

Illusztrációs felvétel (TASR/AP)

Vannak, akik széles körben alkalmazzák az antibiotikumokat, így a gyógyszerek gyakran az egészséges egyénekhez is eljutottak. Az európai statisztikák szerint Norvégia és Izland teljesít e téren a legjobban. Az esetek 90 százalékában az antibiotikumokat közvetlenül a beteg állatoknak adják. Ez összhangban van a jogszabályokkal is, ami természetesen ránk is vonatkozik.

„Az antimikrobiális szerek megelőzésre csak kivételes esetekben alkalmazhatók“ - magyarázza Martina Ihnátová, az Állami Állategészségügyi Hivatal Takarmány-ellenőrzési, Ökológiai és Állatgyógyászati Osztályának vezetője. Hozzáteszi, ez csak akkor történik meg, ha nagyon magas a fertőzés vagy a fertőző betegség kockázata, aminek súlyos következményei lehetnek. Ihnátová szerint korábban is nagyon szigorúak voltak a törvényeink ebben a vonatkozásban, és szerinte a szlovák tenyésztőknek nincs gondjuk ezek betartásával.

Szlovákiában 2020-ban 12,2 tonna állatgyógyászati ​​antibiotikumot adtak el, ezzel azon 10 ország közé tartozunk, ahol a legkevesebbet használják ezeket az anyagokat. Összehasonlításképpen, Izlandon ugyanabban az évben mindössze 0,6 tonnát adtak el.

