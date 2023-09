Az Európai Meteorológiai Társaság konferenciájának főtémája az aszály

Az Európai Meteorológiai Társaság (EMS) szeptemberi nemzetközi konferenciájának központi témája Európa és az aszály.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Ezt Martin Benko, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) vezérigazgatója közölte a szerdai sajtótájékoztatóján.

Hozzátette: a témát a folyamatosan romló helyzetre való tekintettel választották.

„2012 óta minden évben legalább egy régióban extrém szárazság uralkodott. Egyre többször figyelhetjük meg az özönvízszerű esőzéseket”

– jegyezte meg. Mint elmondta, az ilyen eső esetén rövid idő alatt sok víz hullik a földre, amely gyorsan elfolyik, és nem tud a talajba szivárogni.

Azt is fontos változásnak tartja, hogy az aszály az év hidegebb időszakából a melegebb időszakra tolódott, ami közvetlen hatást gyakorol a növényekre. Figyelmeztetett: a klímaváltozás miatt a telek is melegebbek, és a hó is kevesebb. A víz szerinte gyorsabban elfolyik az ország területéről, nem tud beszivárogni a talajba, és így nem tudja feltölteni a felszín alatti vízkészletet.

A konferencia hétfőtől (szeptember 4.) péntekig tart (szeptember 8.). Célja, hogy támogassák az eszmecserét a meteorológusok, klimatológusok és más szakmai közösségek között.

TASR