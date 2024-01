Az Európai Parlament elmarasztalta Szlovákiát Fico büntetőjogi reformja miatt, de a Fidesz próbálta védeni

Óriási többséggel, 496 igen, 70 ellenszavazat és 64 tartózkodás mellett fogadta el az Európai Parlament azt a határozatot, amely bírálja a Fico-kormány által kidolgozott büntetőjogi reformot. A határozat szerint a tervezet sérti a jogállamot, és figyelmeztet arra, hogy az Európai Bizottság és az Európai Ügyészség is aggódva figyeli az elfogadását. A kormány szerint a határozat csak az ellenzék ármánykodásának eredménye, az ellenzék szerint viszont ez egy utolsó figyelmeztetés a kormánynak az uniótól, mielőtt határozottabb intézkedéseket fogadnak el. Fico Davosból üzente az ellenzéknek, hogy a kormány határozott választ ad.

Fotó: TASR

Az Európai Parlament ma 496 igen szavazattal fogadta el a kormány terveit elítélő határozatát, amelyet többek között az ellenzéki szlovák pártok – a PS, az SaS, a Szlovákia párt és a KDH – képviselői is megszavaztak. Ellene szavaztak viszont a smeres képviselők, valamint a két szélsőséges képviselő, Milan Uhrík (Republika) és Miroslav Radačovský is. A határozat kezdeményezői között voltak szlovákiai EP-képviselők is, a vita már decemberben lezajlott, ma csak a szavazást tartották meg a képviselők.

A Fidesz is Fico mellé állt

A szlovák kormányt támogatták szavazatukkal a Fidesz EP-képviselő is: mind a 11 képviselőjük nemmel szavazott. A KDNP egyetlen képviselője, Hölvényi György, aki a Fidesz-képviselőkkel ellentétben még az Európai Néppárt tagja, tartózkodott. A magyarországi ellenzéki képviselők szlovák társaikhoz hasonlóan igennel szavaztak a határozatra. A cseh képviselők többsége - 15 - igennel szavazott, csak 5 képviselő védte a szlovák kormány álláspontját.

EP: gyengülhet a korrupció elleni harc, lenyúlhatják az uniós pénzeket

Az Európai Parlamentnek azért nem tetszik a büntetőjogi reform, mert szerintük

gyengíti a szlovák kormány képességeit a korrupció elleni harcban, és rontja az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, vagyis az uniós támogatások felhasználásának ellenőrzését.

A határozat bírálja a kormányt, mert gyorsított eljárásban tárgyalta a tervezetet, ami nem tett lehetővé az alapos szakmai véleményezést. Megemlítik azt is, hogy a tervezetet bírálta az Európai Bizottság és az Európai Ügyészség (EPPO) is. Az EPPO szerint a kormány tervezett lépései veszélyeztetik a jogállamot, és nehezíthetik a pénzügyi csalások felderítését. Az Európai Bizottság további konzultációkat folytatna a tervezetről a kormánnyal, és javasolta azt is, hogy vizsgáltassák meg az Európa Tanács alkotmányjogi testületével, a Velencei Bizottsággal. Az EP-t nyugtalanítja a közszolgálati média tervezett átalaítása is, amely szerintük a sajtszabadság korlátozását eredményezheti.

Fico: határozott választ adunk az ellenzéknek

Az EP határozatát – és az ellenzéki szlovák EP-képviselőket – élesen bírálta Robert Fico miniszterelnök. Annyira fontosnak tartja a dokumentumot, hogy a Davosi Világgazdasági Fórumról üzent egy videóbejegyzésben.

„Sajnos vannak olyan politikusok is Szlovákiában, akik igyekeznek besározni az országunkat, erre minden alkalmat kihasználnak” – bírálta az ellenzéket Fico.

Szerinte a szlovák ellenzéki képviselők sikeresen félrevezették uniós társaikat, amikor „megszavaztatták” velük a határozatot. „Miért kellene az EP-nek azzal foglalkoznia, hogy a szlovák kormányhivatal nem kommunikál bizonyos szlovákiai médiákkal” – kérdezte Fico. A szlovák kormány gyakorlatát, amely indexre tette többek közt a Smet, a DenníkN-t és a Markíza televíziót is, azonban már korábban is bírálta az EP és az Európai Bizottság is, mivel ez sérti a sajtószabadságot. Az ellenzéknek azt üzente, hogy kemény válaszlépésekre készüljenek, a koalíciónak pedig tudatosítania kell, hogy milyen „mocskos” ellenzékkel áll szemben.

„Erre viszonylag határozott, kemény, de demokratikus választ kell adnunk” – üzente az ellenzéknek Fico Davosból.

A külügyminisztérium egyenesen a szlovák belügyekbe való beavatkozással vádolja az Európai Parlamentet. Juraj Blanár kifogásolja, hogy a korábbi években, amikor a Smer és az akkori ellenzék tiltakozott a jogállamot szerintük sértő kormányzati intézkedések miatt, az Európai Parlament hallgatott.

Šimečka: ez egy utolsó figyelmeztetés

Az EP határozatát azonban teljesen megalapozottnak tartja a hazai ellenzék.

„Ahelyett, hogy az ellezéket fenyegetné, inkább megkereshetné magában az elveszett felelősségérzetet az ország iránt” – üzente a kormányfőnek Michal Šimečka, a PS elnöke.

Szerinte Ficónak a „büntethetetlenség és a bosszú iránti vágya” veszélyezteti az ország hozzáférését az uniós támogatásokhoz.

A PS elnöke ugyanis úgy véli, hogy ez a határozat egy utolsó figyelmeztetés, mielőtt az unió komolyabb lépéseket tesz a jogállam védelmében Szlovákiában is.

„Ha Szlovákia nem húzza be a vészféket, nem állítja le a »maffiabarát csomag« elfogadását, akkor az Európai Bizottság lépni fog” – véli Šimečka.

Hasonlóan vélekedik az SaS is. „A határozat elfogadása üzenet Robert Ficónak, hogy vonja vissza a büntetőjogi csomagot” – magyarázta az EP határozatának jelentőségét Eugen Jurzycza, az SaS Ep-képviselője. – A kormánykoalíció árt Szlovákiának és nemzetközileg elszigeteli az országot.” Szerinte a 496 igen szavazat azt bizonyítja, hogy egész Európa érzékenyen figyeli, hogy mi zajlik Szlovákiában.

- lpj -