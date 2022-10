Az Európai Tanács megállapodott az energetikai kérdésekben, Orbán viszont megint „csatát nyert” Brüsszelben

Csak a gázársapka bevezetését nem fogadták el a tagállamok vezetői az Európai Bizottság javaslatai közül. Az Európai Tanács ma befejeződött, kétnapos ülésén azonban megegyeztek a közös gázvásárlásban és a hirtelen áringadozásokat kiszűrő korrekciós mechanizmus bevezetésében.

Fotó: Facebook/Eduard Heger

Az energetikai – elsősorban a gázárra és a gáz beszerzésére vonatkozó – kérdések megvitatása volt a legfontosabb a tegnap (csütörtökön) kezdődött szokásosan kétnapos uniós csúcstalálkozó témái közül. Az eredményeket a tagállamok vezetői általában saját érdekeiknek megfelelően tálalják, de magát a megállapodást sikerként könyvelik el.

Nincs is, van is gázársapka

Eduard Heger elégedett a döntéssel. A szlovák miniszterelnök azt tartja a legfontosabbnak, hogy elfogadták a gázár kilengéseinek korrekciós mechanizmusát. „Rövidtávon – a jelenlegi magas gázárak miatt – szükségünk van az ármozgások csökkentését segítő mechanizmus mielőbbi bevezetésére. Erre lehetőséget adnak a csütörtöki tárgyalások” – jelentette ki a miniszterelnök.

Sajnálja, hogy a gázársapkát nem sikerült elfogadtatni, Szlovákia ugyanis a közé a 15 ország közé tartozik, amelyek ezt szorgalmazzák. Heger elismerte, hogy a javaslatot ellenző országok attól tartotanak, hogy az ársapka veszélyeztetné a gázellátást, ennek ellenére úgy véli, hogy a 15 ország nem vallott kudarcot.

„Ezt a mechanizmust úgy vezetjük be, hogy korlátozza az áringadozást, amelyek gyorsabb áremelkedést okozzák. Ha ezt sikerül heteken belül bevezetni, akkor jobban felkészülünk a télre és kisebb lesz a nyomás az állami költségvetésre” – jelentette ki Heger.

Elégedett az elért eredményekkel Charles Michel, az Európai Tanács elnöke is. „Erős és egységes az elkötelezettség amellett, hogy közösen lépjünk az alacsonyabb árak, a garantál gázárellátás és a kereslet csökkentése érdekében” – kommentálta a csúcs eredményeit Michel.

Petr Fiala cseh kormányfő is elégedett a tárgyalások eredményeivel.

„Megállapodtunk, hogy el akarjuk indítani az önkéntes, közös gázbeszerzést, és abban is, hogy ideiglenes korlátozást vezetünk be a gázárakra, ami gátolja a rendkívüli áringadozást” – írta a Twitteren Fiala.

Az Európai Bizottságnak már jövő hétre egy pontosabb tervezetet kell elkészítenie, a végleges megállapodást pedig november végéig az energetikai miniszterek tanács hagyja jóvá.

Az eredménnyel elégedett Orbán Viktor is, aki megint „csatát nyert” Brüsszelben. Szerinte kivédték az gázársapka bevezetését, aminek egyik legélesebb ellenzője volt Magyarország, de Orbán ki akar maradni a közös gázbeszerzésből is. „A gázársapka alól mentesítést kaptunk, így az nem veszélyezteti Magyarország biztonságos gázellátását – írta Orbán. – Megállapodtunk abban is, hogy ha lesz is közös gázbeszerzés Európában, az nem lesz kötelező Magyarország számára.”

A magyar miniszterelnök megint nagyot harcolt.

„Hosszú csata volt, de sikerült megvédenünk Magyarország érdekeit” – írta a magyar miniszterelnök a Facebookon.

A közös gázvásárlás kötelező

Radovan Geist elemző szerint azonban a közös gázvásárlás kérdésében Orbán nem teljesen mondott igazat. „Az Európai Tanács által elfogadott közös gázvásárlási megállapodás a gáztározók kapacitásának 15 százalékáig kötelező – magyarázta a Paraméternek a megállapodást az Euractiv.sk elemzője. – Ez azonban számunkra előny, kipróbálhatjuk, hogy mennyivel jelent majd előnyösebb árat a közös vásárlás annál, mintha egyénileg szereznénk be a földgázt.”

Az ársapka bevezetésére a földgáz esetében Geist szerint kicsi volt az esély. „Több állam is ellene volt, Németország például, amely most elsősorban LNG-t vásárol úgy vélte, hogy túl korai egy ilyen eszköz bevezetése, mert nem tudjuk, milyen lenne annak a pénzügyi hatása” – magyarázta az elemző.

Szerinte azonban nem vetették ek teljesen, és ez előrelépésnek tekinthető.

„A tagállamok vezetői általánosságban támogatták az ársapka valamilyen formában való bevezetését, de előbb látni akarják az ársapka lehetséges hatásának elemzését” – mondta Geist.

Az elemző szerint az mindenképpen eredmény, hogy sikerült kompromisszumos megoldást találni. „A tanács döntött, és ez tartalmazza az Európai Bizottság javaslatainak a többségét. Kivételt csak az ársapka jelent, de ezt sem vetették el, csak elhalasztották” – jelentette ki az elemző.