Az év eleje óta közel 400 szamárköhögéses esetet regisztráltak az országban, az egy évnél fiatalabb gyerekek körében a legelterjedtebb

Az év eleje óta 390 szamárköhögéses esetet regisztráltak az országban. A Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) az egy évnél fiatalabb gyerekek körében regisztrálta a legtöbb fertőzöttet. Az hivatal figyelemmel kíséri a helyzetet – közölte pénteken Tatiana Červeňová országos tiszti főorvos.

Illusztrációs felvétel (Pexels)

„Felkészültünk, kidolgozott, jogszabályon alapuló eljárások léteznek ilyen helyzetekre, és legalább heti rendszerességgel egyeztetünk az egészségügyi minisztérium válságkezelő részlegével" - tájékoztatott Červeňová.

A tiszti főorvos tájékoztatása szerint a betegség terjedése az egy évnél fiatalabb gyerekek körében két fő okra vezethető vissza. „Ez egyik ok, hogy az anyukák nem kapták meg a védőoltást a terhességük alatt, a másik pedig az, hogy az egy évnél fiatalabb gyerekek még nem kaptak teljes alapimmunizálást" - magyarázta. Rámutatott, hogy a gyerekek körében évek óta csökken az átoltottság, ami miatt gyakrabban törhetnek ki járványok. Szamárköhögés ellen Pozsony és a Kassa megyében a legalacsonyabb az átoltottság. Az oltás felnőttek számára is ajánlott. A terhes nőknek különösen az első és a második, de a harmadik trimeszterben is ajánlott a védőoltás.

Az országos tiszti főorvos kijelentette, Szlovákia felkészült arra az esetre is, ha megnőne az érdeklődés a védőoltás iránt. „Az egészségügyi minisztérium feladata beszerezni és elérhetővé tenni a vakcinát" – mondta Červeňová, és hozzátette, oltóanyagból jelenleg nincs hiány, a gyermekorvosok pedig készen állnak arra, hogy szükség esetén célzottan vizsgálják ki a gyerekeket szamárköhögésre.

A szamárköhögés bakteriális eredetű akut légúti megbetegedés. A fertőzés hetekig, hónapokig tartó, irritáló, száraz köhögéssel jár. „Ha ez a köhögés hosszú ideig fennáll, ha más tünetek is jelentkeznek, ha a gyerek kedvetlen, fáradt, lázas, orvoshoz kell fordulni" – hívta fel a figyelmet a tiszti főorvos. A szamárköhögés különösen súlyos lefolyású lehet azoknál a gyerekeknél, akik nem kaptak oltást, vagy akiknek az édesanyja nem kapott védőoltást. Az immunhiányos személyeknél is súlyos tünetekkel járhat a fertőzés - tájékoztatott a Pozsonyi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ).

TASR