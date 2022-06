Az év legnagyobb karateversenye zajlott Dunaszerdahelyen

Június első hétvégéjén Dunaszerdahelyen rendezték meg az év legnagyobb karateversenyét, a Nyílt Szlovák Bajnokságot.

Fotók: Nagy Róbert, Fekete Annamária

A versenyre 260 fő nevezett 30 klubból, 6 országból (Magyarország, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Auszria és Szlovákia). A Seishin Karate Klubból 35 nevezés érkezett.

Karafa Attila, Dunaszerdahely alpolgármestere köszöntötte a megjelent versenyzőket és szülőket, valamint köszönetet mondott, hogy Dunaszerdahely adhat otthont ennek a nagyszerű rendezvénynek.

Köszöntötték továbbá Kálóczi József mestert, a Magyar Shinkyokushin Karate Szervezet ország képviselőjét, Marek Kubek mestert, az Osztrák Shinkyokushin Karate Szervezet ország képviselőjét, Leo Adria Bioscát Spanyolországból, Hupian Kristínát, Markovics Ádámot, Trenčík Nikolast, Cserepes Zoltánt és Vígh Larát, a Seishin Karate Klub edzőit, akik egész évben áldozatos munkát végeznek. Ezen felül az összes klubvezető ajándékot kapott, aki elhozta a tanítványát a versenyre.

Markovics János, a Szlovák Shinkyokushin Szervezet vezetője köszönetet mondott a város vezetésének, a szponzoroknak és a szülőknek, hogy támogatták ennek a nagyszabású rendezvénynek a létrejöttét. Hangsúlyozta, hogy nagyon fontos esemény ez a klub életében, mert nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás-nevelésre.

A versenyen 6 éves kortól felnőtt korig zajlottak a küzdelmek, amelyek öt küzdőtéren zajlottak. "A válogatott versenyzők jól teljesítettek, hiszen Cserepes Zoltán is második helyen végzett a felnőtt mezőnyben egy nagyon kemény döntőben. Zoltán első küzdelmét spanyol ellenfele ellen egy szép fejrúgással nyerte. Sajnos a döntőben hosszabbításban kikapott osztrák ellenfelétől. Ennek ellenére ő lett a verseny legtechnikásabb versenyzője. Sárai Csongor egy győztes küzdelemmel lett 3. helyezett. Bíró Bendegúz első küzdelmét két fejrúgással nyerte. Sajnos a döntőben nem sikerült legyőznie ellenfelét, így második lett. Vígh Lara első küzdelmét szépen nyerte, majd a döntőben ő is alul maradt. Bittera Daninak és Rakus Jánosnak nem sikerült győznie, de ők is szépen helytálltak. A versenyzők nagyon lelkesen és színvonalasan küzdöttek, dicséret illeti az edzőket a felkészítésért" - fejtette ki Markovics János.

A Seishin Karate Klubból 6-an szereztek első helyet:

Boráros Judit, Csölle Kincső Viktória, (Dunaszerdahely), Bogyai Dorka, Tercs Máté, Rácz Kristóf (Ekecs), Bödők Beatrix (Nemesócsa).

2.helyezettek: Bíró Bendegúz, Both Máté, Hansen Peter, Pullman Vivien, Póda Natália, Lavu Botond (Dunaszerdahely), Cserepes Zoltán (Nemesócsa), Vígh Lara (Ekecs), Fábián Viktor, Papp Alex, Sárai Luca (Keszegfalva).

3.helyezettek: Kiss Zalán, Polin Zsófia, Bartalos Liza, László Lenke, Hansen Axel, Kubicska András, Póša Gabriel, Póša Viktória (Dunaszerdahely), Bitt era Dániel (Ekecs), Rakus Ján, Sárai Csongor, Tóth Koppány, Rakus Nikolett, Kuchár Dávid, Horváth Nimród, Dolník Patrik (Keszegfalva).

Sensei Darnay Barnabás, a bősi Oyama Dojo vezetője a kezdő versenyzőknek adott gyakorlási és bizonyítási lehetőséget ezen a versenyen. Petrik Dorka és Csicsay Róbert kivételével a többi 11 karatékának ez volt az első versenye.

"A legkisebbek kategóriájában ( 5-6 évesek) Nagy Gergő 1., Kiss Hanna 3., Szakál Szabolcs 3. és Halász Olivér is 3. lett. A gyerek 0 kategóriában (7-8 évesek) Baranyai Laura 1., Husvéth Bendegúz 2., Kováč Júlia 3. és Magyarics Kristóf 3. helyen zárta a versenyt. A gyerek II kategóriában (11-12 évesek) indult Petrik Dorka és Csicsay Róbert is. Dorka az 1., Róbert pedig a 3. helyen végzett. További két csapattársuk, Varga Olivér és Kovács Zsófia is a 3. helyet szerezte meg ugyanebben a kategóriában. Utolsóként Darnay Ármin lépett tatamira a a serdülő fiúk (13-14 évesek) kategóriájában. Ármin a dobogó 2. fokára állhatott fel a küzdelmek után, aki második mérkőzését test ko-val nyerte meg" - pontosított Darnay Barnabás, akinek tanítványai 3 aranyéremmel, 2 ezüstéremmel, 8 bronzéremmel valamint sok tapasztalattal zárták a dunaszerdahelyi versenyt.



(fl)