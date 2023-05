Az év milliárdos ötlete (KÉPGALÉRIA)

A dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola és Középfokú Sportiskola diákjai egy exkluzív vállalkozói versenyen vehettek részt, melynek célja az volt, hogy bemutassanak egy olyan vállalkozást, amely egy eddig nem létező vagy már meglévő, ám újragondolt termékre vagy szolgáltatásra összpontosít. Az egész délelőttöt betöltő esemény elnevezése "Az év milliárdos ötlete" volt.

További képekért kattints!

A különleges kihívás lebonyolításában kulcsfontosságú volt, hogy a versenyzőknek a környezettudatosság elvei szerint, a lehető leginkább "zöld" szemlélettel kellett gondolkodniuk és felkészülniük.

A végleges eredményt az előző napokban írt teszt eredményei is befolyásolták. A diákoknak a közgazdaságtan, a vállalkozási alapismeretek és a környezetvédelem témaköreihez kapcsolódó kérdésekre kellett válaszolniuk.

Az iskola igazgatósága mellett meghívott szakemberek - Horváth Erika, üzleti mentor, Rosíková Žaneta, az Avon Sales Leader, Rajkovics Péter, a Dunaszerdahelyi Városi Televízió igazgatója és Tóth László, a Dunamenti Tájvédelmi Társulat alapítótagja - alkották a zsűrit, akik éberen figyelték a nyolc csapat leleményes bemutatkozását és kreatív prezentációit.

A versenyzőknek nemcsak meggyőzően kellett érvelniük céljuk megvalósíthatósága mellett, hanem figyelniük kellett a kommunikációra, a testbeszédre, a prezentáció színvonalára és az egyedülálló alkotások piacképességére is.

Az igényes bemutatkozások után a zsűri értékelte a csapatokat és az egyes versenyzőket.

A meglehetősen nehéz döntés után megszületett az eredmény.

Az első helyen végzett az E.F.S.S. KFT– az elsős sportmenedzser szakon tanuló diákoklányok csapata, akik a az EcoPen-t, mint környezetbarát írószert mutatták be.

A második helyet a második éves regionális idegenforgalmi menedzser szakos diákokból álló, PAWFÉ csapat szerezte meg. Ők egy olyan kávézókoncepciót mutattak be, amely gazdit kereső cicák társaságát is kínálja a vendégek számára. Harmadik helyen két csapat végzett, méghozzá a Csallóközi íz RT - harmadikos agrárvállalkozás–farmergazdálkodás szakon tanulók, akik a csallóközi talajvizet kívánják újrahasznosítani. A Farm Café megálmodói, a harmadikos idegenforgalmi szakon tanuló lányok pedig egy olyan természetközpontú kávézóval remekeltek, ahol növényalapú csodaszerekkel is kényeztetheti magát a látogató és emellett házi kedvenceiket is vendégül látják.

Egyéni kategóriában az első helyezést Kürthy Réka érte, és így a fődíjjal, egy Xiaomi Redmi A1 mobiltelefonnal is gazdabb lett. A második helyet, egy Sencor mini hangszórót Kelemen László és a harmadik helyet, azaz egy MAXELL USB kulcsot pedig Kulacs Nándor Levente nyerte el. A verseny különdíját, amit Tóth László ajánlott fel, Földes Noémi vihette haza.

Az egész délelőttön át tartó rendezvény alatt a versenyzők sajátos formában és outfitben jelentek meg, így mutatták be érdekes kreációikat. Látható volt a többek között egy újrahasznosított alapanyagokból készült applikáció, modellek mutatták be a a környezetbarát ruhadarabokat és még egy fekete macska is jelen volt. A résztvevők és zsűritagok kóstolhattak igazi csallóközi vizet, különleges kávét, valamint kipróbálhatták a saját készítésű kozmetikai termékeket is.

A szervezők célja teljesült, újfent kiderült, hogy az iskola diákjaiban megvan a tehetség, a cselekvő- és fejlődőképesség, és mindenekelőtt a lendület, valamint a lelkesedés, hogy olyan világot teremtsünk, amelyben boldogan vállalkozhatunk és élhetünk.



(HZs)