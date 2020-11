Az év végéig biztosan marad a veszélyhelyzet Szlovákiában

Mária Kolíková (Za ľudí) igazságügyi miniszter közölte, hogy a kormány 45 nappal hosszabbította meg a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzetet (núdzový stav).

Igor Matovič (Fotó: TASR)

Ez azt jelenti, hogy október 1-től kezdődően 90 napig marad érvényben, tehát hozzávetőlegesen az év végéig.

A kijárási korlátozás november 14-ig, tehát most hétvégéig tart, ez alól kivételt képeznek azok, akik részt vettek az országos tesztelésen, zöld jelzésű járások esetében az első fordulóban, vörös jelzésűeknél a másodikban.

Kolíková beszélt arról is, hogy zajlanak egy alkotmánytörvény előkészületei is, amelynek révén újabb intézkedéseket vezethetnének be.

A bevezetett veszélyhelyzet alatt az állam a szükséges mértékben és ideig korlátozhatja a polgárok alapvető emberi és szabadságjogait.

(TASR)