Az évszázad vihara közeledik Japánhoz

A Hagibis tájfun várhatóan Kantó vagy Tokai térségben éri el a legnagyobb japán szigetet, Honsut.

A Hagibis várhatóan pusztító erejű széllökéseket, hatalmas hullámokat és rekordmennyiségű csapadékot hoz Japán északkeletit részétől a sziget nyugati térségeiig.

A Hagibis ereje ahhoz a tájfunhoz mérhető, amely 1958-ban csapott le a szigetország keleti és középső részére, és 1200 ember halálát okozta. A meteorológiai szolgálat szakembere arra szólította fel az embereket, hogy az érintett területeken időben hagyják el otthonaikat, és felhívta a figyelmet arra, hogy a tájfun várhatóan földcsuszamlásokat okoz majd, visszaduzzasztja a folyókat, és hatalmas hullámokat fog felkorbácsolni.

A tájfun miatt a rögbi világbajnokság két meccsét is törölték, valamint a Formula 1-es japán nagydíj kvalifikációs futamát is szombatról vasárnapra tették át, és szombaton minden rendezvény elmarad a szuzukai pályán. Az NHK japán közszolgálati televízió híradása szerint a légitársaságok már előre töröltek mintegy 1200 szombati járatot, és aznap sok helyen a vasúti közlekedést is felfüggesztik.

