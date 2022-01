Az ezüst fülbevalók öt jellemző stílusa

Az ezüst fülbevalók, mint nemesfémek nagyon divatosak, éppúgy mint az arany kiegészítők. Bár a nyolcvanas évek hangulatát idézik, mégis az ezüst örök, sosem megy ki a divatból. Bármilyen stílust is preferálunk, egy szép ezüst fülbevaló mindig jó választás lehet.

Oversize karikák, nagyobb méretű lánckarikák

Az utóbbi években töretlenül hódítanak az extra méretű ékszerek. Különösen a hatalmas karika fülbevalók. Az oversize lánckarika fülbevaló a kubai lánc karkötők és a nyakláncok hangulatára emlékeztetnek. Egy efféle kiegészítő remek választás a nyolcvanas évek stílusát idéző ruhadarabokkal, mint például egy magasderekú farmer haspólóval.

Geometriai stílusú ezüst fülbevalók

Népszerű, divatos darabok közé tartoznak az ezüst fülbevalók, különösképpen a geometriai formákat követők. Ezek az alakzati formákkal ellátott darabok kisebb, de akár nagyobb méretben is igen vagány stílust kölcsönöznek. A hagyományos kör alaknál még merészebb egy sokszög, így garantáltan egyedi megjelenést biztosít. A geometriai formájú fülbevalók szolidabb ruhaszetthez is ízléses kiegészítők, visszafogottabbaknak is ideális választás. Üde, divatos outfit érhető el általuk.

Vintage hangulatot idéző köves fülbevalók

A jelenlegi ékszertrend egyik legmeghatározóbb szereplői a strasszkövek. Ezek a díszítő kövek a lehető legtöbb mennyiségben és sokféle színben népszerűek. Számos ékszer, eltérő stílust képviselő darab lehet kövekkel kirakott. Ugyanúgy egy vagányabb láncos ékszeren, mint egy romantikusabb, pillangós függőn, de akár vintage stílusú kiegészítőn is megtalálhatók. Egy középen színes kővel körülötte strassz peremmel díszített ékszer megfelelő választás a romantika és a vintage irányzat kedvelőinek.

Karika fülbevalók kövekkel, gyöngyökkel

A köveket tartalmazó fülbevalókon túl, egy gyöngyökkel kirakott nagy méretű, ezüst karika fülbevaló szintén stílusos. Nem kifejezetten kislányos, szentimentális darabról van szó, hanem inkább egy vagányabb, mégis kifinomult kiegészítőről. Nagy előnye ezeknek a típusoknak, hogy a legtöbb szetthez passzolnak. Ezekkel az ékszerekkel elérhető, hogy mást közvetítsen egy-egy outfit, ugyanis kellően feltűnőek, így kedvünkre formálhatjuk a megjelenésünket általuk. A WEARING.hu ékszerei között számos ezüst fülbevalóval találkozhatunk, emellett igazán egyedi rapper ékszerekkel is.

Beledugós fülbevalószettek

Minden sallangtól mentes, vagány fülbevalók a speciális, finoman megmunkált beledugós fülékszerek csoportja. Megfelelő kiegészítők bármilyen ruhaszetthez, sportöltözék mellé is tökéletesek, de ugyanúgy egy elegáns üzleti megjelenéshez is. Ez utóbbihoz ajánlottabb egy strasszköves változatút választani. A kisebb méretű beledugós garnitúrák előnyei közé tartozik, hogy több helyen lyukasztott fülön is dekoratívak. Emellett több darab viselése is megoldható. Ez a fajta punkos stílus kompenzálható kövekkel vagy szívecskés formával. A kontrasztok pedig mindig látványosabb eredményt nyújtanak.

A lehetőségek annyira sokfélék, hogy mindenki számára adott az önkifejezés lehetősége!

(PR-cikk)