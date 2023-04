Az FBI lekapcsolt két pekingi ügynököt New Yorkban, mert helyi kínaiaknak akarták betömni a szájukat

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) hétfőn őrizetbe vett két embert New Yorkban, aki a hatóságok gyanúja szerint kínai ügynökként dolgozott azzal a megbízatással, hogy zaklasson és elhallgattasson az Egyesült Államokban élő kínaiakat.

Illusztráció (AP/TASR)

Az illetékes szövetségi kerületi ügyészség szóvivője azt közölte, hogy a kínai negyedben (Chinatown) őrizetbe vett két ember összefüggésbe hozható a kínai rendőrség illegális műveletével, amelyet egy New Yorkban kialakított kínai "nem hivatalos rendőrőrszobáról" irányítottak. A "kirendeltséget" tavaly ősszel egy bírósági felhatalmazással tartott házkutatás során az amerikai hatóságok felszámolták - számolt be a New York keleti részéért felelős kerületi ügyészség szóvivője.

Az amerikai igazságügyi minisztérium emellett megvádolt 34 kínai rendőrségi tisztviselőt azzal, hogy a kínai kormányról kritikus véleményt megfogalmazó, az Egyesült Államokban élő kínaiakat zaklattak. A bejelentés szerint mind a 34 ember Kínában él, és tagja az úgynevezett "912 Különleges Program Munkacsoportnak", amelyet az amerikai vádhatóság szerint a kínai kormány abból a célból működtet, hogy az internetes befolyásszerzés eszközével alakítsák a Kínáról, illetve a Kínai Kommunista Pártról a világban élő véleményeket.

MTI