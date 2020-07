Az FBI is vizsgálja a szerdai hackertámadást, mely során több híresség Twitter-oldalát feltörték

Vizsgálataik első eredményei után a nyomozók csütörtökön este megerősítették az első feltételezéseket, miszerint a hackertámadás valóban Bitcoin-támadás volt, vagyis a feltört Twitter-fiókok tulajdonosaitól kriptovalutát akartak kicsalni. A kriptovaluta olyan digitális eszköz, amelyet csereeszközként vagy fizetőeszközként használnak, s a Bitcoin volt az első, "forgalomba hozott" kriptopénz.

A nyomozóknak arra egyelőre nem sikerült fényt deríteniük, hogy a hackerek hozzáfértek-e a feltört Twitter-fiókok tulajdonosainak magánüzeneteihez, vagy magánadataihoz is.

A számítógépes támadók szerdán törték fel olyan ismert személyiségek Twitter-oldalait, mint például Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje, Barack Obama volt elnök, Bill Gates, a Microsoft társalapítója, vagy Elon Musk amerikai milliárdos, a Tesla cég alapítója. De hackerek üzenetei jelentek meg ismert hollywoodi sztárok Twitter-posztjai között is. A bűnözők arra kérték a feltört fiókok tulajdonosait, hogy utaljanak Bitcoin-adományokat és pénzt az általuk megadott címre.

A Twitter elnök-vezérigazgatója, Jack Dorsey bejelentette, hogy máris meghozták az első szigorító intézkedéseket a belső rendszerhez történő hozzáférés megakadályozására, és blokkolták egyes felhasználóik azon lehetőségeit is, hogy a fiókjukon Bitcoin-számlák címeit adhassák meg.

Tough day for us at Twitter. We all feel terrible this happened.



We’re diagnosing and will share everything we can when we have a more complete understanding of exactly what happened.



to our teammates working hard to make this right.