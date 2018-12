Az igazi rabszolgatörvények

Először is, a Momentumnak az öt tömör ponttal és a tiltakozás módjával sikerült a munkaügyi sérelem szintje fölé, a politikai közösség egészét érintő üggyé emelni a tiltakozás tárgyát és magát a tiltakozást. A túlóratörvény ellen önmagában érdemes tiltakozni, csak ettől semmennyit sem gyengül az, ami ellen az ellenzék általában tiltakozik. Inkább az az önbecsapás folytatódik, hogy a teljes publikum biztosan magáénak ismeri el a részsérelmeket, ha átérzi a tiltakozók igazát, vagy pedig a részsérelmek összeadódnak, és egyetlen nagy össztársadalmi elégedetlenség-kitöréshez vezetnek.

Hát nem, most sem – akármennyire botrányos a törvény, a magyar felnőtt lakosság kisebbségének élethelyzete a tényleges és számon tartott túlórázás, és még szerényebb kisebbségé az, hogy heti átlagban megközelítheti a nyolc órát. Nagyon nehéz lenne megoldani, hogy elég sokan átéljék ezt a helyzetet.

Hogy ki mindenkinek lehet élethelyzete – kit sért az új törvény –, azt csak felbecsülni lehet, de amit eddig összegyűjthettünk, az nagyon sokat elmond Magyarország állapotáról. (Ahogy az a tény is, hogy ilyen heves tiltakozó mozgalom indult a törvény indítékainak, azaz a düh tárgyának elmosódó ismeretében.)

Van egy viszonylag sikeres elmélet – nemcsak magyar, hanem például lengyel megfigyelők is akadnak a hívei között –, amely szerint a túlórakeret bővítésére azért van szükség, mert a hazai munkaerő-tartalék véges, viszont Orbán bevándorlás-ellenes politikája miatt külföldről sem jön utánpótlás. Ennek csak a tények mondanak ellent, hiszen a magyar kormány éppenséggel kampányt indított az ukrán munkaerő toborzására.

(A félreértés végső soron abból ered, hogy a kognitív disszonanciát túl könnyen feloldó elemzők névértéken veszik a propagandát. Orbán ugyanis – ellentétben uszító-szakembereivel, diplomatának álcázott cselédeivel és kommunista állambiztonságiakból lett „tanácsadóival” - nem hülye. Pontosan tudja, hogy a bevándorlást nem lehet „megállítani”, hanem az – egyelőre még – liberális demokrata európai fősodor vezetőjét akarja hülyéknek és bűnösöknek beállítani vonzó és a laikusokra biztosan ható érvekkel.)

Tehát kik is a bűnösök, ki az áldozatok? Kissé ijesztő az a biztonság, amivel politikusok és némely szakszervezetiek megnevezték a kormánnyal szövetkező bűnöst: a német autógyártókat. Hiába mondták ők maguk, hogy nem érnének sokat túldolgoztatott, rossz egészségi állapotú munkásokkal, hiába tagadta/cáfolta a kormány is, a „nyugati nagytőke” és a zsarnoki állam cinkossága a Komintern kora óta vonzó magyarázó képlet, akármi történt is közben.