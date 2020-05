Az Igazság Ligájának rendezői változatát mutatja be a hamarosan induló HBO Max

Jövőre bemutatja Zack Snyder Az Igazság Ligája című szuperhősfilmjének rendezői változatát a hamarosan induló HBO Max.

-illusztráció- (Fotó: YouTube - Screenshot)

Az HBO új streamingszolgáltatása a filmet gyártó Warner Media leányvállalata. Az újonnan induló szolgáltatás igyekszik minél több előfizetőt gyűjteni, egyebek mellett azzal, hogy hollywoodi sztárokkal készült produkciók bemutatását ígérik.

Mióta Az Igazság Ligája 2017-ben a mozikban debütált, rajongók hada próbálta elérni, hogy a Snyder által készített rendezői változatot is mutassák be. Snyder már szinte az egész képregényfilmet leforgatta, csak az utómunka és a vágás volt hátra, amikor lánya öngyilkossága miatt otthagyta a produkciót. A filmet, amelyben Batman, Wonder Woman, Aquaman, Villám, Cyborg és Superman együtt jelenik meg a vásznon, végül Joss Whedon (Buffy, a vámpírok réme, Bosszúállók) fejezte be - idézte fel a Variety.com.

Whedon több jelenetet újraforgatott, és a rajongók szerint a film eredeti sötét tónusát sokkal könnyedebbre változtatta. A közösségi médián a "mutassák be Snyder vágását" hashtag alatt indult mozgalom a film Snyder-féle változatának forgalmazásáért.

A 300 millió dollárból készült film végül világszerte 650 millió dolláros jegybevételt ért el, de a Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Henry Cavill, Ray Fisher és Ezra Miller főszereplésével forgatott produkciót a filmkritikákat összegző Rotten Tomatoes honlap is csak 40 százalékosnak értékelte.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy a 2021-re ígért Snyder-változat egy hatrészes sorozatként vagy egy csaknem négyórás rendezői változatként kerül-e majd a képernyőre - írta a BBC News.

Az HBO Max május 27-én indítja szolgáltatását az Egyesült Államokban.

(MTI)