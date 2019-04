Az internet biztonságos használatáról tartott képzést középiskolásoknak a TANDEM

A program célja az volt, hogy segítséget nyújtson a középiskolás diákoknak, hogy biztonságosabban legyenek jelen az online térben.

„A képzés célja, hogy a diákok figyelmét valamiképp fölkeltse a virtuális világ veszélyeire, felelős használatára, hogy felébressze az érdeklődésüket. Miután kritikusabbá váltak az online tér jelenségeivel szemben, és elsajátították ezt a szemléletet, nagyobb felelősséggel tudnak tartozni közvetlen környezetükért, iskolájukért is” – avat be a képzés elgondolásába Sikula Gábor, az egyik tréner.

A projekt első részében a diákok majdnem egy hétvégényi időt töltöttek együtt az alapozó tréningen, mely során lehetőséget kaptak önmaguk és társaik mélyebb megismerésére. A program ezen fázisában az érzékenyítésnek volt fontos szerepe az olyan témák iránt, mint az intimitás, a bizalom és önbizalom, a kritikus gondolkodás és a külső és belső határok. Az önismereti munka és a csapatépítés teremtette meg az alkalmas légkört a tematikus tanuláshoz, ezután következett az egyes fogalmak és online jelenségek tisztázása. Olyan kérdéseket járt körbe a képzés, hogy mit jelent a gyakorlatban a virtuális intimzóna, mi a digitális lábnyom, milyen kritériumokra kell figyelni, hogy ez a „lábnyom” a későbbiekben (is) felvállalható legyen, hogyan lehet meggyőződni egy adat vagy információ, esetleg egy adott személy hitelességéről.

A program második felében a diákok megismerkedtek a projektmenedzsment alapjaival is. Az ő feladatuk lesz ugyanis olyan kisprojektek kitalálása és megvalósítása, amellyel átadják a diáktársaiknak a képzésen tanultakat. „Bár a diákok internethasználati szokásai a generációs különbségekből adódóan érthetetlenek lehetnek számunkra, fontos, hogyha változást szeretnénk elérni, nem elég őket a veszélyekkel riogatni. Szükség van arra, hogy olyan formában kapják meg a segítséget, és az olyan forrástól érkezzen, amely hozzájuk érdeklődésben közel áll – ezzé a forrássá ők maguk válhatnak kortársaik számára, multiplikálva a biztonságos internethasználathoz szükséges ismereteket” – mondta el Voda Zsófia projektvezető. A tervezés és a kivitelezés során a diákok segítséget kapnak a képzést tartó trénerektől, így a későbbiekben is lehetőségük nyílik az egyes lépések konzultálására. Ezzel az utánkövetéssel biztosított a DÖK-ök szakmai támogatottsága, növelhető az iskolákban megvalósuló programjaik száma, valamint nem utolsó sorban az együttműködés következtében fejlődik a diákok közötti csapatmunka is, így a projekt több szinten hozzájárul a diákönkormányzat fejlődéséhez is.

A projekt harmadik szakasza, s egyben lezárása, egy közös egynapos műhelymunka lesz, ahol a diákok a trénerekkel együtt értékelik majd ki a megvalósult projektet, összegzik annak eredményét, és levonják a tanulságokat.

A Virtuális Intim Zóna ilyen módon évről évre biztosítja azt, hogy a diákok Dél-Szlovákia-szerte részesülhessenek az internethasználatot tematizáló és projektmenedzsmentet érintő képzésben.

A képzés a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósult meg.



