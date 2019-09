Az internet szabályozásáról tárgyalt Trump és Zuckerberg

Zuckerberg egyebek közt azért látogatott Washingtonba, hogy "meghallgassa a politika alakítóinak aggodalmait és megbeszéléseket folytasson az internet várható szabályozásáról".

„Jó és konstruktív találkozója volt Donald Trump elnökkel a Fehér Házban” - szögezte le a Facebook szóvivője, ám nem bocsátkozott részletekbe.

Hasonlóképpen nem árult el részleteket a találkozóról Trump sem, aki Twitteren mindössze annyit írt, hogy a találkozó kellemes volt.

Zuckerberg csütörtökön a Capitoliumban képviselőkkel és szenátorokkal, köztük republikánus politikusokkal is megbeszélést folytatott.

Nice meeting with Mark Zuckerberg of @Facebook in the Oval Office today. https://t.co/k5ofQREfOc pic.twitter.com/jNt93F2BsG