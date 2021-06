Az internetes csalók az eladót is átverhetik – így húztak le több mint 2 ezer euróval egy fiatal férfit

A rendőrség óvatosságra inti az embereket az interneten történő vásárlással kapcsolatban, ugyanis előfordulhat, hogy magát az eladót verik át.

Ezt bizonyítja egy 24 éves késmárki férfi esete is, aki egy akciókamera eladásáról tett fel hirdetést az internetre. Egy applikáción keresztül, olaszországi telefonszámról kapcsolatba lépett vele egy nő, aki érdeklődött a kamera iránt.

Végül 170 eurós összegben egyeztek meg azzal, hogy a vevő küldött egy linket az eladónak, amelyen el tudta fogadni a pénzt, ehhez viszont be kellett adnia a bankkártyájának adatait. Hamarosan meg is jött az sms a hitelesítő kóddal, amit szintén be kellett adnia.

Kb. egy órával később a fiatal férfi számlájáról eltűnt 739,08 euró, majd további 1298,68 euró, amiről sms-t kapott a banktól, miszerint biztonsági okokból leblokkolták a bankszámláját. Az eladót így több mint 2000 euróval húzták le.

A rendőrség bankkártya jogosulatlan használatának ügyében indított eljárást, és egyben figyelmezteti az embereket, hogy idegen személyeknek ne adják ki bankkártyaadataikat.



