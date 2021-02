Az iskolanyitás a káosz iskolapéldája

Ugye tekintsek el attól, hogy a tegnap ebéd után bejelentett, részleges, hétfői iskolanyitással kapcsolatos tanári, szülői és iskolafenntartói kérdések interneten keringő és egymást gerjesztő tömkelegét summázzam? Eltekintek, különben ez a szöveg kisregény méretűvé duzzadna. És amúgy is majdnem mindenkinek a családjában van szülő és/vagy gyerek (vagy pedagógus, vagy önkormányzathoz kötődő alkalmazott), tehát körülbelül az egész ország érintett, szóval mindenkinek a fejében ugyanazok a kérdések gőzölögnek válaszokra várva.

Logikát nem szabad keresni semmilyen kormányzati intézkedés mögött, mert ha az egyik intézkedésben találunk (kérdés, mi tekinthető intézkedésnek), akkor megjelenik egy vele ellentétes is. Tehát racionálisan indokolhatatlan.

De ez még elmegy, megszokhattuk.

Amikor legutóbb nyomtam egy F5-öst, még nem létezett közzétett kormányrendelet a hétfői sulinyitásról. A miniszter tegnap csak sajtóbejelentéssel szolgált, az újságírók legtöbb kérdésére nem tudott válaszolni. Ma reggel - tehát 2 nem teljes munkanappal az iskolanyitás előtt - még nem lógott a tárca honlapján semmilyen érdemleges információ. Tegnap estig csupán egy FB-bejegyzést láthattunk, pontosabban egy egyoldalas táblázatot. Ennyi. Ma kb. gyomorkorgás idején tette közzé az Oktatási Minisztérium honlapján az iskolanyitással kapcsolatos infókat. Azzal a kitétellel, hogy a mellékleteket majd még módosítják… valamikor…

Kell is, mert a hozzáférhető szülői nyilatkozatban az állt csütörtökön 17:40-kor, hogy a szülő és a gyerek is negatív PCR-teszttel rendelkezik, ami ugyebár sületlenség, mert a gyereket 10 éves korig nem szükséges tesztelni, valamint antigén-teszt is elfogadható.