Az ismert újságírónő halálához is köze lehet Kočnernek és Zsuzsovának?

Újabb újságíró-gyilkosság fűződhet Marián Kočner nevéhez – merül fel az üzletember ellen benyújtott vádemelési javaslat kapcsán, amely szerint ő rendelte meg Ján Kuciak meggyilkolását. A TV JOJ birtokába került a javaslat, amelyben egy rövid információ is felmerül az egykori újságírójuk haláláról.

„2016 nyarán Alena megkérte Andruskót, hogy vigye őt el egy erdőbe, ahol gyilkos galócákat szedtek.Ezt követően 2016 végén a tudomása szerint megmérgeztek egy újságírónőt, Kočkovičovát“

– áll a vádemelési javaslatban Andruskó Zoltán vallomása szerint.

A TV JOJ egykori újságírónője, Leona Kočkovičová Fučíková tragikus hirtelenséggel hunyt el szilveszteri síelés során. Este egy kék foltra lett figyelmes, amit annak tudott be, hogy nekiment a forgóajtónak. Nem sokkal később azonban rosszul lett.

Breznóba az elsősegélyre saját lábán ment be, a CT-vizsgálat súlyos agyvérzést mutatott ki. Akkor már nem volt eszméleténél, amikor a besztercebányai kórházba szállították. Két nappal később életét vesztette a kórházban. Törvényszéki boncolást nem végeztek, az orvosok azt írták a jelentésbe, hogy Kočkovičovának akut leukémiája volt, halálát pedig agyverzés okozta.

A TV JOJ kapcsolatba lépett az elhunyt újságírónő férjével. Véleménye szerint a felesége sem Andruskót, sem Alena Zsuzsovát nem ismerte. Nem kapott fenyegetéseket, nem élt félelemben, emellett Kočner ügyeivel sem foglalkozott. Kérdés tehát, hogy Andruskó miért említette meg a mérgezést a vallomásában.

A TV JOJ szerint számításba jöhet egy lehetőség: Zsuzsová arra is felhasználhatta az újságírónő halálát, hogy megfélemlítse Andruskót azzal, hogy ő is hasonlóan végezheti, ha nem követi az utasításokat. Zsuzsová fenyegetőzéseiről szót ejtett Andruskó is a vallomásában.

Az üggyel kapcsolatban eddig sem a rendőrség, sem az ügyészség nem nyilatkozott.



noviny.sk/para