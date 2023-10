Az Iszlám Dzsihád béna rakétája ölhetett meg több száz palesztint, elfogott telefonbeszélgetés is van erről

Az izraeli hadsereg szóvivője nyilvánosságra hozott több, terroristák között kedd este, a gázai Al-Ahli kórház melletti robbanás után lehallgatott beszélgetést, melyekből az derül ki, hogy a Hamász tudott az Iszlám Dzsihád felelősségéről, és szándékosan állította, hogy Izrael bombázta a kórházat. A telefonbeszélgetések mellett a robbanás videófelvételei is az izraeli álláspontot látszanak alátámasztani. Nem csak az izraeli légifelvételeken, hanem az Al-Dzsazíra pánarab hírcsatorna felvételein is látszik, hogy rakéta zuhant a kórházra, amelyet nem a levegőből indítottak.

A szóvivő szerint bizonyító értékűek a kórház környékéről készült légi fényképfelvételek is, melyek a becsapódás előtt és után készültek. A bombák ugyanis krátert hoznak létre, s ilyen nincs a kórháznál, és az izraeli légicsapások rombolást okoznak a környező épületekben, de ezúttal ez sem történt meg.

"A Hamász tudta, hogy az Iszlám Dzsihád a felelős, ezért kampányt indított"- mondta Daniel Hagari szerda reggel az elfogott telefonbeszélgetések alapján. "Sok sajtóorgánum azonnal továbbadta a Hamász ellenőrizetlen állításait, hazugságait. Szeretnék valamit világossá tenni: nem lehet olyan gyorsan megérteni, hogy mi történt, mint ahogy a Hamász kijelentette, hogy tudja" - tette hozzá a szóvivő.

"- Először látunk rakétát így becsapódni, ezért mondjuk, hogy az Iszlám Dzsihádé volt.

- Micsoda?

- Azt mondják, a Dzsihádé volt.

- A miénk?

- Úgy tűnik!

- Ki mondja?

- Azt mondják a lövedék srapneleiből, hogy ez helyi gyártmány, nem olyan, mint az izraeli rakéták repeszei" - hangzik el a többi között az elfogott hangfelvételeken.

A palesztinok és az arab világ nagy része Izraelt hibáztatta a Hamász állítása nyomán, azt közölték, hogy Izrael mért csapást az egészségügyi intézményre, ahol több százan haltak meg. Izraelt Jordánia, Törökország, Egyiptom, Szaúd-Arábia és mások azonnal elítélték emiatt.

Az izraeli hadsereg egy videót is közzétette, amelyben bemutatja, hogy mi történt a becsapódás előtt és után.

The #IDF published a video that allegedly shows the area of a hospital in the Gaza Strip before and after the strike.



According to the Israeli military, the footage shows no craters from aerial bombs, which are usually used by the Israeli army. According to their version, the… pic.twitter.com/NyGHFHOFa8