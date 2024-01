Az izraeli kormány "nevetségesnek" nevezte a Hamász túszcserére tett javaslatát

Nevetséges, hogy a Hamász túszcserére tett javaslatában éppen azoknak a gyilkosoknak és erőszaktevőknek az elengedését követelik az izraeli túszokért cserébe, akik részt vettek az október 7-én elkövetett szörnyűségekben - jelentette ki hétfőn Avi Haiman izraeli kormányszóvivő.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

"A Hamász követelése, miszerint az izraeli hadsereg vonuljon ki a Gázai övezetből, és engedje szabadon azokat, aki elkövették az október 7-ei támadást, valamint ennek alkalmával a tömeges nemi erőszakot és gyilkosságokat cserébe az általuk fogva tartott izraeli túszokért, egyszerűen nevetséges"

- mondta.

"És ha ez még nem volna elég, azt is követelik tőlünk, hogy hozzunk létre egy palesztin államot" - tette hozzá.

Érvelése szerint ez a békemegállapodás álcája mögé rejtett javaslat egyenlő lenne a Hamász előtti fegyverletétellel. Izrael számára elengedhetetlen a totális győzelem elérése, amit csakis abban az esetben teljesülhet, ha a Hamász teljesen megsemmisül - mutatott rá.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfőn közölte, hogy nem érkezett "őszinte javaslat" a Hamász részéről a túszok szabadon bocsátásával kapcsolatban. Alternatívaként egy izraeli javaslatot említett meg, amelynek részleteiről azonban nem árult el konkrétumokat.

A miniszterelnök éppen akkor adta ezt a nyilatkozatát, amikor a Hamász fogságában lévő túszok tüntető családtagjai megrohamozták a parlament épületét, és emiatt bent meg is kellett szakítani az ülést. A túszok rokonai már eddig is jelentős nyomást gyakoroltak a kormányra egy újabb túszcserét is tartalmazó megállapodás érdekében.

Haiman közölte: a családok a túszok elengedéséért cserébe tűzszüneti megállapodást követelnek, ami ellentmond az izraeli kormánynak a Hamász totális megsemmisítésére vonatkozó tervének.

Az izraeli miniszterelnök a túszok családtagjainak a következő magyarázatot adta: a Hamász ajánlata nem őszinte, helyette az izraeli kormány javaslatát ajánlotta, amelyről azonban nem osztott meg részleteket.

Netanjahu már vasárnap közölte, hogy elutasította a Hamásznak az izraeli túszok elengedését is tartalmazó javaslatát, amely a háború befejezése mellett az izraeli erők visszavonulását és a palesztin foglyok szabadon bocsátását is feltételként szabta meg.

Izraeli információk szerint több mint 130, október 7-én elrabolt túsz raboskodik még a Hamász és más palesztin fegyveres szervezetek fogságában, immáron 108 napja.

A gázai háborúról és a túszok elengedéséről szóló tárgyalások a következő napokban Kairóban folytatódnak - írta a Wall Street Journal amerikai lap.

Oda tart az amerikai elnök közel-keleti főtanácsadója, Brett McGurk is, aki a tervek szerint Abbász Kamellel, az egyiptomi hírszerzés vezetőjével találkozik. Innen Dohába utazik tovább, ahol Muhammad bin Abdul Rahman asz-Száni katari miniszterelnökkel tárgyal.

A Hamász és az izraeli kormány között létrejött novemberi alku keretében 105 izraeli túszt engedtek szabadon 240 palesztin rab elengedéséért cserébe, és egy hétre tűzszünet jött létre a Gázai övezetben.

(MTIÖ