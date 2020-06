Az izsapiak vasárnap két garnitúra mezt vittek magukkal Lakszakállasra

Hosszúra nyúlt a koronavírus-járvány miatt elrendelt kényszerszünet, állítják az alacsonyabb osztályú bajnokságokban érdekelt csapatok tisztségviselői, játékosai és szurkolói. A szigorítások megszűnését, a tilalmak feloldását követően az úgynevezett kiscsapatok labdarúgói is birtokukba vették a játékteret, elkezdődtek az edzések, már edzőmérkőzéseket is játszottak az alakulatok.

Kovács Zoltán felvétele a Lakszakállas–Izsap barátságos mérkőzésen készült

Így volt ez az izsapiak esetében is, akik vasárnap a komáromi területi bajnokság VI. ligájában szereplő Lakszakállas otthonában léptek pályára.

„Amint lehetett, elkezdtük a gyakorlásokat, edzőpartnerek után kutattunk. A fiúk mondhatni kiéheztek a focira. Már nagyon hiányzott nekik a játék, a gólöröm. Ezért kapóra jött a lehetőség, hogy összemérjük tudásunkat a lakszakállasiakkal. Ami azt illeti, rég nem tapasztaltam ekkora érdeklődést az izsapi mez iránt. Két garnitúra szerelést vittünk magunkkal, hogy a huszonöt (!) játékosunknak mezt biztosíthassunk. A párharcot ugyan 2:3 arányban elbuktuk, de ezúttal másodlagos volt az eredmény. A legfontosabb az volt, hogy ismét focizhattak a srácok. A hosszúra nyúlt kényszerpihenő ugyan rányomta bélyegét a produkció színvonalára, de az igyekezet mindenképpen dicséretet érdemel. Meglepően sok néző gyűlt össze a focipályán” – nyilatkozta a három hónap szünetet követő párharcról Kosár István, az izsapi futballklub elnöke.

Szavaiból arra következtettünk, hogy Izsapon lesz folytatás. A legutóbb a dunaszerdahelyi területi bajnokság AG Sport (VI.) ligájában küzdöttek a pontokért. Vajon melyik járási osztályba (ligába) jelentkeznek? Lesz-e elég anyagi fedezetük arra, hogy vállalják az új idényt?

„Természetesen a VI. ligás szereplés a célunk. Ígéretünk van rá, hogy a nagymegyeri városi önkormányzat továbbra is biztosítja a rezsiköltségeket. A további pénzeszközöket szponzori támogatásból gyűjtenénk be. Azt még nem tudni, hogy lesz-e játékosmozgás a Pajor Károly edző által irányított keretben. A célunk, hogy együtt maradjon a kollektíva. A bajnokság, ha minden jól alakul, bő két hónap múlva rajtol el. Addig gyakorol a társaság, természetesen edzőmeccseket is játsszunk. Legközelebb a csilizradványiakat látjuk vendégül, majd a medveiekkel mérjük össze a tudásunkat” – zárta mondandóját Kosár István.



