Az már biztos, hogy drágábbak lesznek a dohánytermékek és a szeszes italok, de mással is készül a kormány

Bár a kormányprogramot már elfogadták, továbbra is kérdés, hogy a kiskereskedők mire számíthatnak a jövőben, ami az állami költségvetést és az új törvényeket illeti.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A konszolidáció kapcsán még mindig több forgatókönyv rajzolódik ki. Az egyik szinte biztosan a dohánytermékek és a szeszes italok adójának emelése lesz, és az áfa (DPH) egy százalékpontos emelését is fontolgatják.

„Az áfa egy százalékpontos átmeneti emelése mindenképpen jobb a vállalkozások számára, mint az egyéb, az egyéb adótételek emelése, amelyek befolyásolják az árakat. Ebből a szempontból bízom benne, hogy a kormány is mérlegelni fogja ezt a lehetőséget” – mondta Martin Krajčovič, a SAMO elnöke.



Az alkohol- és dohánytermékek adójának emelését a napokban jelentette be Ján Richter, a Smer parlamenti képviselője. A kiskereskedelmi szektor nem fogadja pozitívan ezt a lépést, már csak azért sem, mert a januári határidő túl közeli, ráadásul az ünnepi időszak is előttünk áll.



(HNonline.sk)