Az már tragikomikus, ami a városi költségvetés elfogadása körül folyik Nagymegyeren

Legutóbb két hete írtunk a költségvetés körüli mizériáról, amikor az eredetileg február közepére összehívott önkormányzati ülést két héttel elhalasztotta a polgármester, miután fény derült arra, hogy a január végén kifüggesztett költségvetési tervezet tele van hibákkal. Ezeket a hibákat meglehetősen kritikus hangnemben részletesebben is taglalta a Facebookon Csémi István képviselő.

Korábban már szintén megírtuk, hogy Nagymegyer már ideiglenes költségvetéssel kezdte a tavalyi évet is, de akkor tulajdonképpen lecserélődött a teljes városvezetés, Soóky Marián polgármesterrel az élen, és az önkormányzat hatalmas káoszt fedezett fel a 2022 végén, a Holényi Gergő-féle vezetés által előkészített költségvetésben. A 2023-as költségvetést végül tavaly január végén sikerült elfogadnia a nagymegyeri testületnek, az év végére viszont ismét oda jutottak, hogy nem sikerült az utolsó plénumra összekalapálni a jövő évit, így maradt a provizórium. Ez rövid távon nem jelent különösebb gondot, mivel csupán annyit jelent, hogy az előző évi költségvetés első elfogadott verziójának 1/12-ét meríthetik havonta minden tételből. Nem lehet viszont belőle támogatásokat osztogatni, sem munkaerőt felvenni, ráadásul az első tervezet rendszerint csak egy szolid becsléssel számol az adott év jövedelemadó-bevételeit illetően.

Soóky Marián két héttel ezelőtt értetlenül is állt azelőtt, hogy miért csinál némely képviselő olyan nagy ügyet az ideiglenes költségvetésből, mikor számos település indítja így az évet. Elismerte, hogy történtek hibák, amiket viszont már kijavítottak, és arra számított, hogy a február 26-ra elnapolt önkormányzati ülésen elfogadhatják a költségvetést. Mégsem így lett.

Csémi István és Kórósi Zalán

Ennek pedig két oka van, és épp Kórósi Zalán és Csémi István képviselők hívták fel rá a figyelmet, miközben a városi főellenőr költségvetéssel kapcsolatos nyilatkozatára hivatkoztak.

Richard Kmeť főellenőr a jelentésében rámutatott, hogy egyébként a költségvetés transzparens, figyelembe veszi a város gazdasági helyzetét, illetve az ország gazdasági kilátásait, ugyanakkor nem teljesülnek bizonyos feltételek, amelyeket a törvény előír. Ezek egyike az említett határidő. A főellenőr két törvényre is hivatkozott, az egyik, a közigazgatási eljárásokról szóló jogszabály szerint csak 15 teljes nap vehető figyelembe venni, a kifüggesztés napja nem, az önkormányzatokról szóló törvény szerint pedig legalább 15 napot említ.

Koczkás Bea, a városi hivatal vezetője épp ez utóbbira hivatkozott, kihangsúlyozva, hogy a rendeletekről szóló paragrafusa úgy fogalmaz, hogy a kifüggesztés napja is beszámítandó.

Soóky Marián szerint is rendben volt a kifüggesztés. „Tudjuk, hogy a város ideiglenes költségvetéssel működik. Így is működik, de míg nincs költségvetés elfogadva, nem tudunk dotációkat adni a helyi szervezeteknek” – jegyezte meg.

„Nincs rendben a kifüggesztés terminusa, ezt a főellenőr is megjegyezte, a pénzügyi bizottság is többször, a képviselők is többször. A januárban kifüggesztett költségvetési javaslatnál is figyelmeztetve lett a hivatal. Ha rendben lenne, akkor a főellenőr nem írja le a véleményében, hogy nincsen rendben, és akkor most nem arról beszélnénk, hogy nincs rendben” – reagált a polgármesterre Csémi István.