Az MKP egyetlen követelése sem téma Boris Kolláréknál, az OĽaNO provokációt emleget

Igor Matovič miniszterelnök gesztusa, a magyar közösség képviselőinek meghívása, illetve az esemény következményei voltak a témái a TA3-on folyó vitának, melyben Martin Borguľa vett részt a Sme rodinából, Tomáš Taraba a keresztény KDŽP-ből, aki nemrég hagyta faképnél az ĽSNS parlamenti frakcióját, Erik Tomáš a Smerből, valamint Michal Šipoš, az OĽaNO parlamenti frakciójának vezetője.

Igor Matovič (Fotó: TASR)

Martin Borguľa szerint Matovič elképzelése arról, hogy kezet nyújt Trianon 100. évfordulóján a magyaroknak, nem volt rossz, csak végül nem sikerült jól, miután az MKP átnyújtotta memorandumát a magyar közösség "követeléseiről". A Sme rodina képviselője szerint az MKP képviselői visszaéltek a helyzettel.

"Természetesen a követelések egyike sem téma és nem is lesz téma a Sme rodinánál" - fogalmazott.

Tomáš Taraba, aki az ĽSNS listáján került be a parlamentbe, de most már függetlenként ül ott, megjegyezte, hogy Matovič nem épp megfelelő formáját választotta a Trianonról való megemlékezésnek. Kihangsúlyozta, hogy a magyar kisebbség a szlovák államot gazdagítja és lehetőséget kap jogai és hagyományai megőrzésére és fejlesztésére, ugyanakkor szerinte a kormányfő lépése inkább a soviniszták és irredenták malmára hajtotta a vizet, az ő témáik kerültek elő, melyek véleménye szerint egyébként maga a magyar közösség körében sem aktuálisak. "Semmi szükség arra, hogy a világjárvány gazdasági hatásai mellett etnikai konfliktusok is kialakuljanak" - figyelmeztetett.

A vita harmadik résztvevője, Erik Tomáš (Smer-SD) úgy vélte, hogy érzékenyen kell megemlékezni a szlovák és magyar együttélés történelmének e fontos momentumáról. "Matovič azonban e téren is amatőr volt, és amikor az egész bedőlt, másokra kezdett mutogatni" - húzta alá.

Michal Šipoš (OĽaNO) ugyanakkor felszólította Tomášt, hogy ne éljen vissza a témával. Emlékeztetett, hogy a Matovič által szervezett eseménynek egy szimbolikus gesztusnak kellett volna lennie, mely kifejezi, hogy anyanyelvtől függetlenül mindenkinek otthon kellene éreznie magát Szlovákiában. "Sajnos azonban az MKP visszaélt ezzel a gondolatta, és azt provokációra használta fel" - vélekedett, hozzátéve, hogy az MKP követeléseit nem tartja legitimnek.

(TASR)