Az MKP szerint az Összefogás miatt változott a felállás, a Híd azt mondja, felfoghatatlan és elfogadhatatlan

Mi változott péntek óta, azaz négy nap alatt, amikor is közös javaslattal zárultak a Híd, az MKDSZ és az MKP delegációi által folytatott tárgyalások? Ezzel összefüggésben nyilatkozta az MKP, hogy a Híddal és az MKDSZ-szel létrehozandó választási párt javasolt irányelveit a párt a megváltozott politikai helyzetre való tekintettel nem fogadta el.

Menyhárt József: A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma bejegyezte az Összefogás nevű mozgalmat, így az most már teljes értékű politikai erőként kapcsolódhat be a folyamatokba.

Nem ellentétes a tegnapi elutasító döntés a párt Országos Tanácsának egy héttel korábbi határozatával, ahol arról esik szó, hogy a hazai magyarság két meghatározó pártjának - a parlamenten kívüli MKP-nak, illetve a kormánypárti Hídnak - az együttműködése képezheti az alapot, amire építeni lehet?

M.J.: Az Országos Tanács határozata egyértelműen fogalmaz ebben a tekintetben.

Milyen arányban döntött így az elnökség?

M.J.: A döntésnek kellően széles legitimációja volt az elnökségben.

Most mi lesz a következő lépés?

M.J.: Tárgyalásra invitáljuk a partnereket. Bízunk benne, hogy mindenki átérzi a helyzet történelmi felelősségét, és ennek megfelelően jár el.

Mivel csupán írásos kommunikációra adódott lehetőség az MKP első emberével, ezért a második kérdést egyelőre nem volt lehetőség jobban kifejteni. Így a jelen állás szerint Menyhárték keddi éjjeli elutasító álláspontját salamonivá szelídíti a pártelnök fent jelzett válasza, ha összefésüljük a tárgyalt dokumentumban szereplő sorokkal: tehát "az MKP Országos Tanácsának határozata egyértelműen fogalmaz ebben a tekintetben, hogy a hazai magyarság két meghatározó pártjának - az MKP-nek és a Hídnak - a megegyezése jelentse az alapot közösségünk összefogására." A határozatban ezt követően nem szerepel semmilyen feltétel, ami felülírná ezt az idézett részt, hiszen az így folytatódik: ...az "OT továbbra is minden, a közössèg érdekèben tettekben is tenni akaró személyt örömmel làt tagjai...között ... egy magyar listán indulók között." Ez az értelmezési kettősség tetten érhető az MKP honlapjának nyitóoldalán is, ahol szerdán délután is ott szerepelt a pénteki megegyezéses dokumentum, "Az MKP és a Híd közös sajtónyilatkozata".

A Hídban ezt az egészet úgy látják, hogy "az MKP Országos Elnöksége tegnap nem csak az együttműködést szorgalmazó több mint 60 polgármester és a magyarság jelentős része akaratával ment szembe, hanem azzal a határozattal is, amit a párt OT-ja október 12-én fogadott el. E határozat értelmében a pártnak a magyar egység megteremtése érdekében olyan megoldást kellett volna találnia, amelyhez a két meghatározó párt, az MKP és a Híd megegyezése jelentené az alapot. A delegációk a közös ajánlásban ezt az alapot fogalmazták meg, s ezzel olyan közel jutottak egy hatékony együttműködés megteremtéséhez, mint még soha az elmúlt tíz esztendőben. Ezért felfoghatatlan számunkra, hogy ezt a pozitív elmozdulást „sutba dobják“, a biztosat feladják a bizonytalanért. Magyar egységről beszélnek, ötpárti együttműködésben reménykednek annak ellenére, hogy az előző hetekben, az Összefogás és a Magyar Fórum részéről megjelent nyilatkozatok ezt teljességgel kizárták. Választói támogatottsággal nem rendelkező politikai szubjektumokban bízva kockáztatni a hazai magyarság politikai képviseletét a Híd számára elfogadhatatlan."

Hogy Bugár Béláék elfogadják-e az MKP ötpárti egyeztetésre szóló felhívását, az egyelőre nem derült ki.

De tekintve, hogy a hazai magyar választókra hivatkozó pártok cikcakkjai egyre inkább megközelítik a brexites követhetetlenséget, ez nem is olyan nagy csoda. A varázslat inkább az lenne, ha a "pártjaink" unalmas kiszámíthatósággal megnyugtatóan berendezkednének a pár hónap múlva esedékes parlamenti választásokra.

(sp)