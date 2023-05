Az Ódor-kormányt is megszorongatná még a parlament, a képviselők szavaznak majd az abortuszról és az 500 eurós választási bónuszról is

Ma befejeződik a parlament májusi ülésszaka, de ma este még egy csomó törvényjavaslatról szavaznak a képviselők. Akár még Igor Matovic 500 eurós választási bónuszát is elfogadhatják a képviselők. A Sme rodina az Ódor-kabinetet is megszorongatná Matovič segítségével. Júniusban még egyszer összeül a parlament, több rendes ülést nem terveznek a szeptemberi parlamenti választásig.

Maratoni szavazással készülnek az utolsó előtti, májusi parlamenti ülés lezárására a képviselők. Az ülés napirendje egyébként is rendkívül hosszú volt, a 241 pontból több mint 60-nak a tárgyalását el sem kezdték. Ezeket az utolsó, júniusi ülésre halasztják, de elfogadásukra semmi esély, mivel általában első olvasatú tervezetekről van szó.

A Sme rodina megszorongatná Ódort

A Sme rodina volt szociális ügyi minisztere, Milan Krajniak az Ódor-kormány életét nehezítené meg azzal, hogy előírná a kiegyensúlyozott költségvetés-tervezet előterjesztését legkésőbb augusztus 31-ig. A kabinetnek a törvény szerint október 15-ig kell elfogadnia a következő évi költségvetést, ezt hozná előbbre másfél hónappal a Sme rodina.

Krajniak szerint így lenne idő a tervezet „megvitatására”, igaz, éppen akkor csúcsosodna a választási kampány a szeptember 30-i parlamenti választás előtt.

Krajniak ötletét támogatja Igor Matovič, az OĽaNO elnöke is, aki azért haragszik Ódorra, mert egyike volt azoknak, akik az adósságféket kidolgozták és támogatták a beépítését az alkotmányba. Emiatt kell most a szakértői kormánynak kiegyensúlyozott költségvetést kidolgoznia.

„Ki más tudná jobban kidolgozni a kiegyensúlyozott költségvetést, mint aki kitalálta ezt az ötletet” – szúrt oda Matovič az új kormányfőnek.

Ha azonban a szakértői kormány bizalmat kapna, akkor már nem lenne szükség a kiegyensúlyozott költségvetésre, és a választások után felálló új kormánynak sem kellene ilyen szigorú költségvetést elfogadnia, ha bizalmat kap a parlamentben. Eduard Heger korábbi kormányfő szerint azonban az ötletnek egyetlen célja van, hogy „szociális szörnyként” mutassák be az új kormányt, amelyet a köztársasági elnök állított össze.

Annak egyre kisebb az esélye, hogy az Ódor-kormány bizalmat kap, a parlamenti pártok közül csak az SaS ígérte, hogy – a kormányprogram függvényében – bizalmat szavazhatnak a kabinetnek.

500 euró minden választónak

A képviselők szavazni fognak Matovič – eddig – utolsó „atombombájáról” is: az OĽaNO továbbra is 500 eurót adna minden választónak, aki részt vesz a szeptemberi parlamenti választáson.

„Bízom benne, hogy győz a józan ész, félreteszik a politikát, mindenkinek érdeke lenne, hogy minél többen eljöjjenek választani” – üzente képviselőtársainak ki Matovič.

Szerinte ugyanis az embereket csak így lehetne motiválni a választáson való részvételre, ellenkező esetben szerinte 50 százalék alatt lesz a részvétel. Matovič azonban nem sokat foglalkozott a józan ésszel a javaslat előkészítésekor, mert az 500 eurós bónusz költségvetési hátterét nem biztosította, ez újabb akár 2 milliárd eurós kiadást jelentene a költségvetésnek. A törvény elfogadásának kicsi az esélye, de Matovič ma megerősítette azt a korábbi ígéretét is, hogy csak akkor lesz hajlandó koalíciót kötni a választások után, ha az új kormány vállalja, hogy kifizeti az 500 eurós bónuszt. Az OLaNO elnöke ennek ellenére kitart amellett, hoyg ez nem választási korrupció.

Kultúrpolitikai kérdések

A képviselők szavaznak majd Anna Záborská (KÚ) javaslatáról is, aki szigorítaná az abortusz feltételeit. A képviselő nem először terjeszti elő ezt a javaslatot, ami meghosszabbítaná például a jelenlegi 48 órás várakozási időt, amit a terhes nőnek ki kell várnia az abortusz kérvényezése után. A javaslat magasabb támogatást is adna azoknak a nőknek, akik vállalják, hogy megszülik a várhatóan egészségkárosodással születő gyermeküket is.

Az SaS ezzel szemben lehetővé tenné, hogy ne csak műtéti, hanem gyógyszeres kezeléssel is elvégezhető legyen az abortusz, ahogyan ezt sok más országban már régen alkalmazzák.

A párt javasolja az élettársi kapcsolat bevezetését is, tekintet nélkül a párok nemére, vagyis ezzel a lehetőséggel a meleg és a heteroszexuális párok egyaránt élhetnének. A javaslat elfogadásának azonban kicsi az esélye.

Választási kampány a parlamentben

Sok képviselő a májusi ülést arra használta, hogy egy kicsit még észrevétesse magát a szeptemberi választás előtt, vagyis az ötleteiket megpróbálták normaszövegbe önteni.

Példa volt erre Cseh Péter (OĽaNO) javaslata, aki a bősi vízerőművet akarta megadóztatni azoknak a településeknek a javára, amelyeknek a területét az erőmű "hátrányosan érinti vagy veszélyezteti". A képviselő ezzel gyakorlatilag évi 100 ezer eurót - ennyi lett volna a kivethető adó felsső határa - adott volna a Duna felvízcsatornája által határolt három településnek, Bodaknak, Vajkának és Doborgaznak, amelyeket „tartósan sújt és veszélyeztet” az erőmű üzemelése. A képviselőnek azonban csak a májusi ülés előtt jutott eszébe „segíteni” a három településnek, mandátuma pedig május15-én megszűnt – mivel pótképviselő volt Andrej Stančík külügyi államtitkár helyett –, így a javaslatnak már előterjesztője sincs, a tárgyalása el sem kezdődik.

- lpj -