Az oktatásügyi miniszter elárulta, mit tart a 2020-as év legnagyobb sikerének

Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter a tankönyvpiac megnyitását tartja a 2020-as év legnagyobb sikerének az oktatásügyön belül. A tankönyvpiacot ebben a tanévben az alapiskolák alsó tagozatán sikerült megnyitni, és részben azok felső tagozatán is.

Fotó: TASR

„Sokáig beszéltek róla, hogy ezt nem lehet, és hogy ez nem működne, de ez egy olyan tartóelem, amelyet sikerült megvalósítani” – mondta a TASR-nek a miniszter azt is hozzátéve, hogy a tankönyvpiac megnyitása elején voltak problémák, de ezeket sikerült megoldani. Rámutatott: ezzel a választási programját teljesíti.

A miniszternek eddig már más dolgokat is sikerült megvalósítania. Példaként említette az Učíme na diaľku (Távúton tanítunk) portál létrejöttét, amely négy nap alatt készült el, és „egy euróba sem került”. Mint elmondta, ide küldik az összes útmutatót, a munkajogi viszonyokkal kapcsolatos kérdéseket, és az iskoláknak szánt munkaanyagokat is. Emlékeztetett: ebben az évben foglalkoztak az érettségi és felvételi vizsgák rendszerének a kérdésével is. A miniszter szerint ebben az időszakban jelentős töréspontot jelentett az a 60 millió euró, amellyel az óvodai munkahelyek stabilitását akarták megőrizni, illetve az a 20 millió euró, amely szintén ezt a célt szolgálta, de a művészeti alapiskolák alkalmazottait érintette.

„Ami a reformokat illeti, itt van az EDU TV, amelyre eddig 360 felvétel készült el. Ezek közül már 100-at ellenőriztek és feladatlapokat is kapcsoltak hozzájuk. Körülbelül 60-at már nyilvánosságra is hoztak” – jegyezte meg a tárcavezető. Hozzátette: ezek a részek egyelőre az alapiskolák 6-9. évfolyamainak szánt tananyaghoz készültek, de 2021-től az alapiskolák 1-5. évfolyamai számára is elkezdik a felvételek készítését. Bónuszként pénzügyi műveltséggel és környezettudománnyal kapcsolatos részek is lesznek.

Gröhling pozitívan értékelte a nyári iskola projektet is, amely szerinte a szülőket segíti. Ezzel, mint elmondta, azt akarták elérni, hogy beinduljon az oktatás. „Akkora sikere volt, hogy jövőre folytatjuk” – mondta a miniszter azt is hozzátéve, hogy a nyári iskolát a középiskolásoknak is lehetne szervezni. Rámutatott: így meg lehetne hosszabbítani a tanévet, vagy az iskolások még szeptember előtt eljönnének ezekbe az iskolákba. Gröhling megjegyezte: nehéz saját magát értékelnie, illetve azt a csapatot, amelyben dolgozik. „Igényesek vagyunk magunkkal szemben, mert szeretnénk továbblendíteni minden olyan évet, amelyekben semmilyen jelentős változás nem ment végbe. Ezért borzasztóan sok a tennivaló. Másfelől a »korona«, és minden ezzel összefüggő intézkedés, nagyon lassítja a munkánkat, mivel erre nem voltunk felkészülve” – mondta az oktatásügyi miniszter.



(TASR)